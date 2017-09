Innsbruck – 1839, das Jahr, in dem Louis Daguerre seine Daguerreotypie der Öffentlichkeit vorstellte, gilt als „Geburtsjahr“ der Fotografie. Wie rasch sich Daguerres fotografisches Verfahren verbreitet hat, lässt sich auch im historischen Tiroler Raum nachverfolgen: Der erste Nachweis für durchreisende „Wander-Daguerreotypisten“ stammt aus dem Jahr 1844. Die ersten Lichtbilder sind in Tirol also von Reisefotografen gemacht worden.

Als erster „einheimischer“ Fotograf gilt wiederum Joseph Mühlmann, stammend aus Sand in Taufers, eigentlich ein Maler, der 1839 in Innsbruck-Wilten ein Atelier für Porträtmalerei eröffnet hatte. „Die ersten fotografischen Porträts von ihm sind aus dem Jahre 1854“, sagt Martin Kofler, Leiter des Vereins Tiroler Archiv für photographische Dokumentation und Kunst, kurz TAP, der eine Reihe weiterer Tiroler Pioniere der Fotografie kennt: Der gebürtige Haller Georg Wachter gehört dazu, Fotopioniere mit eigenen Ateliers waren u. a. Alois Kofler in Bruneck, Giovanni Battista Unterveger in Trient und Georg Egger in Lienz, Vater des Malers Albin Egger-Lienz. Aus Georg Eggers Atelier stammt auch das Porträt einer unbekannten Lienzerin, fotografiert um 1930 bereits von Georgs Tochter Maria Egger.

Der Wert historischer Fotografien, nicht nur jener aus den Ateliers der Professionisten, sondern auch solcher, die lange auf privaten Dachböden schlummerten, wird zunehmend geschätzt. Eine Entwicklung, an der die Aktivitäten von Vereinen wie dem TAP wesentlich beteiligt sind. Wie bereits berichtet, ist das TAP „Lead-Partner“ eines bis 2019 laufenden Interreg-Projekts, in dessen Rahmen ein Kompetenzzentrum für historische Fotografie aus Tirol und Südtirol entstehen soll. Und zwar keineswegs unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Denn Interessierten steht am 20. September eine Tagung über die Geschichte der Fotografie in Tirol und Südtirol in der Festung Franzensfeste offen (Zutritt kostenlos).

Es wird dort an eingangs genannte Tiroler Lichtbild-Pioniere erinnert, Tiroler Landesmuseen, Südtiroler Landesarchiv, TAP mit Stadtgemeinde Bruneck und das Südtiroler Landesamt für Film und Medien zeigen außerdem „besondere Fotomaterialien aus ihren Beständen, unter anderem eine Daguerreotypie und verschiedene Fotokameras aus den letzten 150 Jahren“, heißt es in der Ankündigung. (jel)