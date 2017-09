Zams, Sintra – Der nahe bei Lissabon gelegene Ort Sintra muss offensichtlich über eine besondere Anziehungskraft verfügen. So soll doch die Pop-Queen Madonna dort kürzlich eine alte Villa erworben haben, um in der Nähe ihres Adoptivsohns David zu sein. Das elfjährige Fußballtalent spielt künftig in einem Jugendteam des Topclubs Benfica Lissabon. Einer, der die landschaftlichen Reize der Gegend nicht weniger zu schätzen weiß, ist der Zammer Künstler Roland Böck. Seit mehr als zehn Jahren verbringt er mit seiner Lebensgefährtin mehrere Monate des Jahres in ihrem Ferienhaus in Sintra. Zum Arbeiten, versteht sich. In zahlreichen Werken hat der Künstler die unvergleichlichen Schönheiten des Hinterlandes und der Atlantikküste festgehalten. Ein Motiv hat es ihm dabei besonders angetan. Der Blick von seiner Terrasse auf die gegenüberliegenden Hügel. Jedes Jahr, und das inzwischen zum zehnten Mal, hat er aus demselben Blickwinkel ein Bild gemalt. Von der Qualität dieser 10er-Serie zeigte man sich im Museu de Arte Moderna in Sintra dermaßen angetan, dass Böck die Werksserie, ergänzt mit einigen Bildern aus seiner Atlantikserie, ab 27. Oktober dort zeigen wird. Eröffnet wird die Schau vom Museumsdirektor Jorge Batista und vom österreichischen Botschafter Thomas Stelzer. (hau)