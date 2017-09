Von Edith Schlocker

Innsbruck – Eigentlich wollte Karin Pernegger ihre Ära als Leiterin des Kunstraums Innsbruck mit einer Personale Betty Tompkins starten. Auf Anraten des Kunstraum-Vorstands hat sie es dann doch nicht getan, sondern ihre Premiere dem angolanischen Künstler Kiluanji Kia Henda gewidmet. Ist dessen Arbeit doch weit weniger provokant als die der 72-jährigen New Yorker Malerin, deren Innsbrucker Schau die erste in institutionellem Rahmen in Europa ist.

Eine Ausstellung, die nicht ganz jugendfrei ist, weshalb die gläsernen Innenwände des Kunstraums für die Dauer der Schau milchig weiß sind. Denn das einzige Thema von Betty Tompkins sind Genitalien. Meist weibliche, ausgebreitet oft auf großen Leinwänden und gemalt, gestempelt oder per Airbrush gesprayt in fotorealistischer Manier in Schwarzweiß. Wobei der Künstlerin nach eigener Aussage das große Format die Möglichkeit bot, „gleichzeitig Abstraktion zu erzielen und sexuelle Freizügigkeit zu erzeugen“.

„So eine Ausstellung muss in einer aufgeklärten Gesellschaft möglich sein“, sagt Karin Pernegger. Wobei es ihr keineswegs darum gehe, zu provozieren oder gar voyeuristische Bedürfnisse zu befriedigen. Ganz im Gegenteil, ist es für die erfahrene Ausstellungsmacherin doch höchst interessant, zu demonstrieren, wie souverän hier eine Frau sich den männlichen Blick aneignet.

„Fuck“, „Cunt“ und „Kiss Painting“ heißen die hauptsächlich in den vergangenen Nullerjahren entstandenen Zyklen. Formuliert als Statement einer selbstbestimmten Frau der 68er-Generation, die mit ihrer Kunst kompromisslos gegen die Verlogenheit der amerikanischen Gesellschaft anmalt. Gegen ihren Sexismus, in dem der weibliche Körper immer mehr zur Ware wird, während andererseits ein scheinheiliger Puritanismus das Zusammenleben der Geschlechter lähmt.

Durch das große Format, aber auch durch die raffinierte Wahl der Perspektiven bzw. Ausschnitte beschleicht ein gewisser Grad an Abstraktion das Gemalte. Mutiert dieses zu Landschaftlichem, poetisch zelebriertem Fruchtigem oder zart Blütigem. Denn Tompkins ist nicht zuletzt eine großartige Malerin, der allein Grauwerte genügen. Zwei Bilder fallen dabei etwas aus dem Rahmen: eines, das die Künstlerin mit diversen Wörtern für das weibliche Geschlecht und eines, das sie mit ihren Fingern formatfüllend gestempelt hat.