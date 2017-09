Mieming – Das Malen und Zeichnen begleitet die aus dem Weinviertel stammende und in Absam lebende Theresia Schweiger seit ihrer Kindheit. Seit dreißig Jahren beschäftigt sie sich damit intensiv.

Die Maltechniken, deren Schweiger sich bedient, sind so vielfältig wie die Wahl der Motive. Ob Radierung, Aquarell, Pigmentmalerei, Mischtechnik oder Collage, Schweiger findet für die Natur, für persönliche Befindlichkeiten in gegenständlicher wie auch in abstrakter Manier ihre ganz persönliche Entsprechung. Eine Auswahl ihrer Werke ist im Kunst-Werk-Raum Mesnerhaus in Mieming (Sa und So 14 – 18 Uhr) bis 1. Oktober zu sehen. (hau)