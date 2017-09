Innsbruck – Der Tag des Denkmals, der seit 1998 am letzten Sonntag im September österreichweit gefeiert wird, steht heuer unter dem Motto „Heimat großer Töchter“. Zelebriert vom Bundesdenkmalamt als fast 300-teilige kulturgeschichtliche Entdeckungsreise quer durch Österreich mit 16 Stationen in Tirol. U. a. zu Kirchen, Stiften, archäologischen Ausgrabungsstätten und Museen, die an diesem Tag zum größten Teil bei freiem Eintritt besichtigt werden können. Wobei spezielle Führungen und Präsentationen diesmal schwerpunktmäßig einflussreiche Frauen in den Mittelpunkt rücken.

Etwa der üblicherweise für die breite Öffentlichkeit nicht zugängliche Kreuzgang sowie die Empore und Gruft der Basilika des 1567 von Erzherzog Ferdinand II. gegründeten Haller Damenstifts. In zwei seiner Räume ist seit dem heurigen Mai auch das Depot der Stadtarchäologie Hall eingerichtet. Wo nur am „Tag des Denkmals“ die Ergebnisse der Grabungen im Hof des benachbarten Bezirksgerichts präsentiert werden.

Aber auch in dem von Maria Theresia gegründeten Damenstift in der Innsbrucker Hofburg und dem „Theresianischen Damenstift“ im ehemaligen Harnischhaus am Innsbrucker Burggraben wird gezeigt, wie die adeligen Damen lebten und die Denkmalschützer heute werken. Die zwei Frauen Ferdinands II., Philippine Welser und Anna Katharina Gonzaga, stehen im Mittelpunkt von Führungen in der Silbernen Kapelle. Und jene durch die Krypta der Innsbrucker Jesuitenkirche macht u. a. auch am Grab der kunstsinnigen Landesfürstin Claudia de Medici Station. Um die weibliche Seite der Volkskunst geht es in den Führungen im Tiroler Volkskunstmuseum, um die „Heilerin vom Gurgltal“ in dem ihr gewidmeten Museum in Tarrenz. Am „Tag des Denkmals“ ist aber auch die Arzler Villa der großen Kunstsammlerin und großzügigen Stifterin Emmy Klocker für die Öffentlichkeit zugänglich.

Andere Stationen führen in das Absamer Gemeindemuseum, in die evangelische Haller Johanneskirche und nach Haiming, wo neben den Resten des NS-Kraftwerks- und Windkanalprojekts auch die soeben renovierte Pfarrkirche besichtigt wird. Als weiteren Höhepunkt gibt es eine Fahrt zur Ausstellung „Luther und Tirol“ nach Schloss Tirol (Anmeldung: info@tiroler-heimatpflege.at oder 0512/587826).

Detailliertes Programm: www.tagdesdenkmals.at. (schlo)