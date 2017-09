Von Markus Hauser

Imst, Dormitz – Ab den 1860ern bis 1914 verließen mindestens fünf Millionen Menschen, rund 10 Prozent der damaligen Bevölkerung, Österreich-Ungarn. Drei Millionen Menschen gingen in die USA, Hunderttausende nach Argentinien, Kanada oder Brasilien. Rund 30 Prozent der Auswanderer blieben in Europa. 1,5 Millionen Alt-Österreicher waren es also, die als so genannte Wirtschaftsflüchtlinge in einem Europa, das vergleichsweise zum heutigen Europa der EU wohl als arm bezeichnet werden durfte, Aufnahme fanden.

Einer dieser Wirtschaftsflüchtlinge, der, wie es so schön heißt, seinen Weg machte, war der 1862 in Dormitz geborene und 1945 ebendort verstorbene Moritz Öfner. Über Aachen gelangte der Schneidergeselle 1890 nach Den Haag, wo er einen eigenen Betrieb gründete, bevor er 1920 wieder in seine Heimat zurückkehrte.

Dass man seine überaus interessante Lebensgeschichte kennen lernen darf, ist seinem Enkel Paul und seiner Urenkelin Judith zu verdanken. In der sprichwörtlichen Kiste auf dem Dachboden in Dormitz fanden sie im wahrsten Sinne des Wortes die Lebensgeschichte des erfolgreichen Schneidermeisters. Der war nämlich nicht nur ein exzellenter Meister seines Faches, sondern auch leidenschaftlicher Fotograf und Reisender.

Neben zahlreichen Dokumenten, Prospekten, diversen fotografischen Utensilien fanden sich 650 Glasplatten mit so genannten Stereo-Aufnahmen, einer außergewöhnlichen Fototechnik, vergleichbar mit dem heutigen 3D. Penibel recherchiert und mit umfassenden Informationen ergänzt, haben Judith und Paul Öfner in Zusammenarbeit mit Sabine Schuchter die bemerkenswerte Auswanderer-Geschichte nun im Museum im Ballhaus für die Öffentlichkeit bereitgestellt.

Das Gezeigte ist definitiv nicht nur für Heimatkundige hochinteressant. Zu sehen sind, dank der Reisefreude Öfners, nicht nur Fotografien aus Nord- und Südtirol der frühen 1920er-Jahre, sondern auch Fotos aus Norwegen oder aus dem Vorderen Orient derselben Zeit. Da die Fotos digitalisiert wurden, kann man zudem das Wunder der Stereoskopie mittels eines digitalen Stereobetrachters nachvollziehen. Ergänzt wurde die Ausstellung mit verschiedensten Prospekten, Dokumenten und fotografischen Geräten. Die handwerkliche Meisterschaft Öfners zeigt ein maßgeschneiderter Anzug aus Naturseide. Zu sehen ist die Ausstellung bis 11. November, Di., Do. und Fr. von 14 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 05412/64927.