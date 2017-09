Innsbruck – Der zentrale „Treffpunkt Museum“ ist auch heuer wieder der Franziskanerplatz. Hier sind bereits am Freitag, 6. Oktober (15 bis 20 Uhr), und am Samstag ab 9 Uhr die Tickets erhältlich, die als Eintrittskarte für alle Aktivitäten sowie als Fahrschein für die Shuttlebusse gelten. In Intervallen von 20 bis 30 Minuten werden vom Franziskanerplatz aus zwischen 18 bis ein Uhr sämtliche nicht fußläufige Veranstaltungsorte in der weiteren Umgebung angefahren. Für den Besuch der Museen außerhalb des Großraums Innsbruck gibt es regionale Tickets bzw. Shuttlebusse.

Österreichweit machen 670 Museen, Galerien und Kunst­institutionen in ganz Österreich sowie in den grenznahen Gebieten in der Schweiz, Deutschland, Slowenien und Liechtenstein mit. Mit 71 Stationen beteiligen sich in Tirol heuer mehr denn je, wovon 13 Veranstalter heuer erstmals mit dabei sind. Ausgewählt wurden diesmal drei sehr unterschiedliche „Kuriosa“: die Knappenwelt Gurgltal in Tarrenz, das Krampusmuseum Kitzbühel und der Kunstraum Innsbruck, deren Personale der amerikanischen Malerin Betty Tompkins allerdings nicht jugendfrei ist.

Eine Ausnahme im Kontext der „Langen Nacht der Museen“, die prinzipiell dafür steht, dass hier Kunst und Kultur für alle zu sehen ist. Um durch spezielle Führungen oder interaktive Aktivitäten auch ganz jungen Menschen Lust auf Kunst zu machen. Genauso wie den nicht mehr ganz so Jungen, für die sich jedes der Museen für diese „lange Nacht“ etwas Spezielles hat einfallen lassen. Die Tiroler Landesmuseen mit ihren fünf Häusern allein 90 Programmpunkte.

Die Bandbreite ist sehr groß und reicht vom Glockenmuseum über die Schwarz-Mander-Kirche, die Kaiserliche Hofburg und das Taxispalais (alle Innsbruck), das Wattener Schreibmaschinenmuseum, die Kristallwelten und das Innsbrucker Audioversum bis zum in sämtliche Richtungen barrierefreien Impulse Kunsttreff in Kematen. Und wer die große Ferdinand II.-Ausstellung in Schloss Ambras noch nicht gesehen haben sollte, hat in der „Langen Nacht der Museen“ dazu noch Gelegenheit. (schlo)

Mehr Infos unter langenacht.orf.at