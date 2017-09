Von Edith Schlocker

Innsbruck – Seine Geburtstage feiert Lois Weinberger prinzipiell nicht und runde, wie den 70., den der Tiroler Künstler kommenden Sonntag feiert, schon gar nicht. Außerdem sei er im Moment viel zu heiser, um Geburtstagsreden halten zu können. Da arbeite er lieber, denn zu tun hat der international gefragte Konzeptkünstler mehr denn je. Nicht zuletzt seit seinen Auftritten bei der am vergangenen Sonntag zu Ende gegangenen documenta 14, wo er sowohl in Athen als auch in Kassel dabei war. In Kassel hat Weinberger allerdings bereits vor 20 Jahren mit seiner Bepflanzung eines stillgelegten Gleises des „Kulturbahnhofs“ mit „Immigranten“ aus südlichen Regionen international für Aufsehen gesorgt. Um sich dabei schon lange vor den aktuellen Flüchtlingsströmen als spüriger Seismograph drohender gesellschaftspolitischer Verwerfungen zu erweisen.

Das Verhältnis von Zivilisation und Natur ist das zentrale Thema des am 24. September 1947 in eine Zammer Bauernfamilie hineingeborenen Weinberger. Wurzeln, die den ursprünglich zum Kunstschmied Ausgebildeten über den Besuch der Wiener Kunstschule auf einen Lehrstuhl an der Karlsruher Kunstakademie führten. Inklusive Einladungen u. a. zur Biennale von São Paulo, ins Berliner „Künstlerhaus Bethanien“ und zur venezianischen Biennale von 2009, wo er den Österreich-Pavillon mit seinem Projekt „Laubreise“ bespielt hat. Einem aus Gräsern und Ästen gebildeten mobilen Quader. Dominiert vom Moment der Veränderung, dem Faktor Zeit, der Erinnerung.

Ein künstlerischer Ansatz, der auch den „Käfig“ dominiert, den Weinberger bereits vor Jahren vor die Innsbrucker SoWi gestellt hat. Angelegt als Enklave für die Natur, indem hier wachsen kann, was wächst. Was so manchen Hütern der „hohen Kunst“ so gar nicht gefallen hat, die Weinberger abschätzig zum „Meister des Unkrauts“ erklärten. Ein Titel, mit dem der in Wien lebende Künstler allerdings sehr gut leben kann.

Die venezianische „Laubreise“ fand am Gelände des neuen Wiener Erste Campus eine endgültige Heimat. Befüllt mit dem pflanzlichen „Müll“ der Grünanlagen wird der metallene Quader zum Asyl für eine Vegetation, die den ästhetischen Vorstellungen der Allgemeinheit nicht entspricht. Eine Metaphorik, die eindeutig auf die politische Dimension in Weinbergers Kunst verweist.

„Wildwuchs scheint Angst auszulösen, da etwas außer Kontrolle gerät“, sagt der Künstler. Er fühle sich allerdings keineswegs als Missionar, Bewusstseinsprozesse anzuzetteln ist ihm allerdings schon wichtig. Für Weinberger ist Kunst-Machen so etwas wie ein alchimistischer Prozess, der sehr viel mit unserem Leben zu tun hat. Wenn man etwa dem Erde-Machen zuschaue oder sich auf die Suche nach den eigenen Wurzeln mache.

Im „Trümmerfeld“, das Weinberger bei der documenta in Kassel gezeigt hat, ist er seinen eigenen auf der Spur. In der Form von Relikten bäuerlichen Lebens, die bei Renovierungsarbeiten seines Elternhauses aufgetaucht sind. Angelegt als so spannende Spurensuche, dass sie dem 70-Jährigen mehrere Einladungen von renommierten Häusern eingebracht haben. Die nächste Ausstellung in der Berliner Neuen Gesellschaft für bildende Kunst wird bereits am 13. Oktober eröffnet.