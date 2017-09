Von Edith Schlocker

Innsbruck – Die Idee, der Frage nach der Farbe des Meeres nachzuforschen, geht auf einen längeren Aufenthalt der jungen portugiesischen Künstlerin Maria Trabulo in Kalabrien zurück. Wo ihr klar wurde, dass für Italiener das Meer eindeutig blau ist, für hier gestrandete syrische Flüchtlinge dagegen schwarz.

Die 28-jährige Künstlerin, die an der Wiener Angewandten bei Virgil Widrich studiert hat, hat ihre zweijährige Recherche über Vertreibung, Flucht und kollektives Gedächtnis zu einer überaus dichten Installation extrahiert, die gerade durch die Poesie, mit der Trabulo die Migrationsproblematik thematisiert, betroffen macht.

Die Neue Galerie bespielt sie mit den unterschiedlichsten Kapiteln ihrer Arbeit, die „Almost Blue“ heißt. Wie unterschiedlich dieses Blau allerdings sein kann, zeigen schon die alten Landkarten, indem sie allein durch die Art ihrer Collagierung zur Rangiermasse der Politik verkommen. In die zwei hintersten Räume hat Trabulo 600 Kilo Salz gekippt. An einer der Wände wogt auf einem Monitor stürmisch das Meer. Sein Wasser ist dunkel, der Betrachter wird in die Rolle von jemandem gedrängt, der sich auf einem schwankenden Boot auf die Reise in eine unbekannte Zukunft macht. An den Wänden hängen große Quadrate aus unterschiedlich blauem, in Meerwasser getauchtem Stoff. Das Salz ist auskristallisiert, wird zum Muster, zur autonomen Struktur. Daneben kräuseln sich auf einem am Boden liegenden Monitor auf einem blauen Meer weiße „Schäfchen“. Die Wellen kommen und gehen wie die Erinnerungen an die Flüchtlingstragödien.

Aus Salz geformt sind auch die „Parketten“, die in klassischem Fischgrätmuster am Boden liegen. Ins galeristische Schaufenster hat die Künstlerin schließlich im Internet gefundene Fotos von luxuriösen Urlauberresorts gelegt. Dass die Fotos von Sicherheitskameras geschossen wurden, um eventuell ungebetene Gäste möglichst rasch wieder zu entfernen, trübt die Sehnsucht nach der Idylle einigermaßen.