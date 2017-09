Von Michael Domanig

Absam – Sie ist sieben Meter lang, über zwei Meter tief, bis zu 3,60 Meter hoch und mehrere Tonnen schwer: Insgesamt 14 überlebensgroße Fasnachtsfiguren umfasst die monumentale Matschgerer-Figurengruppe des heimischen Künstlers Siegfried Obleitner, deren Aufstellung in Absam nun groß gefeiert wurde. Alle traditionellen Figuren der Absamer Matschgerer sind versammelt: Bär und Bärentreiber, Klötzler, die drei Tuxer – also Hiatl- und Spiegeltuxer sowie der Alte –, dazu Tschaggeler, Fleckler, Zottler, eine Hexe und auch das Fasserrössl samt Bock.

Sehr zur Freude von Matschgerer-Obmann Andrea­s Lutz und Bürgermeister Arn­o Guggenbichler konnte für die imposante Figurengruppe ein angemessen prominenter Platz gefunden werden – am so genannten „Stamser Platz“ im Ortszentrum, schön gelegen an einem Teilstück der Mauer von Schloss Krippach.

Künstler Siegfried Obleitner, in seiner Jugend selbst bei den Matschgerern aktiv, hatte seit Mai 2016 mit Unterbrechungen an dem Mammutwerk gearbeitet – wobei mit der Zeit weitere Figuren hinzugekommen seien. Eine Fertigstellung bis zum heurigen Matschgererumzug in Absam sei sich auch deshalb nicht ausgegangen, doch immerhin zierte ein Teil der Figurengruppe bereits die Fasnachtsplakate.

Mit Eisenstangen und Draht habe er die Figuren quasi „dreidimensional gezeichnet“, erzählt Obleitner, in der Folge wurde dann Beton aufgebracht. Wie schwer das riesige Kunstwerk in Summe ist, kann Obleitner selbst nicht genau sagen, er schätzt das Gesamtgewicht auf sieben bis neun Tonnen. Allein die massivste Figurengruppe mit Bär und Bärentreiber dürfte an die zwei Tonnen auf die Waage bringen. 4000 Kilogramm Sand, 70 Sack Zement und etwa 1,5 Tonnen Eisen hat Obleitner verarbeitet.

Mit der Figurengruppe sei eine Vision des langjährigen, äußerst beliebten Matschgerer-Obmanns Thomas Stöckl, der vor drei Jahren tödlich verunglückt ist, Realität geworden, betont BM Guggenbichler. Die Fasnachtsgruppe bleibt auf Dauer an ihrem Standort, eine Ergänzung durch weitere Kunstwerke ist laut Guggenbichler denkbar.