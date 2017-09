Von Edith Schlocker

Innsbruck – Adler, Berge und Trachten sind unübersehbar die beliebtesten Identifikationsmerkmale heimischer Firmen. Was naheliegend für ein Land im Gebirge ist, wenn auch oft doch etwas abgelutscht daherkommt. Was allerdings absolut nicht sein muss, wie die für die Ausstellung ausgewählten Beispiel­e zeigen. Wenn etwa Logos über mehrere Jahrzehnte immer wieder dem jeweiligen Zeitgeist entsprechend redesignt wurden, ohne ihren Wiedererkennungswert zu verlieren, um auf diese Weise das kollektive Bildgedächtnis des Landes nachhaltig zu prägen.

Jede der 85 in den WEI SRAUM gehängten Fahnen ist für eine Firma, deren Geschichte und der ihrer Logos reserviert, sortiert nach unterschiedlichen Themengruppen. Da hängen etwa die zusammen, deren Logos das Land im Gebirge und sein­e Ikonen in den Mittelpunkt stellen, im Gegensatz zu solchen, die allein mit Kalligrafien auskommen. Die ebenso dem Zeitgeist bzw. internationalen Moden unterworfen sind wie die Formulierung der Zeichen und Symbole. Allein die Farbe Rot scheint als Lieblingsfarbe der Logo-­Gestalter zeitlos zu sein, kombiniert mit Schwarz und Weiß.

Um als Logo zu überleben, muss es also absolut extravagant sein oder das, worauf es ankommt, so exakt auf den Punkt bringen, dass jede Veränderung einer Verschlechterung gleichkäme. Was etwa für einige der Logos zutrifft, die vom Tiroler Meistergrafiker Arthur Zelger in den 50er- und 60er-Jahren oder von Lois Welzenbacher noch früher kreiert wurden. Andererseits gibt es aber auch Firmen, die ihre Logos als Ausdruck einer grundsätzlichen Neupositionierung sich grundlegend anders als bisher designen ließen.

Wobei die rein grafischen Qualitäten eines Logos nicht unbedingt der entscheidende Faktor für Erfolg seien, so Kurt Höretzeder, selbst Designer und einer der Kuratoren der Schau. Bei der Erfolgsgeschichte von Logos geht es also offensichtlich um ein nicht fassbares Mehr, wie einige der „Klassiker“ zeigen, die längst zu einem Teil der visuellen Alltagskultur geworden sind. Untrennbar mit Tirol als geografischem Raum verbunden.

Als Fortsetzung der Ausstellung sollen im kommenden Jahr die Logos der für das Land bedeutenden touristischen Marken präsentiert werden. Geplant ist auch die Herausgabe eines Tiroler Logo-Buchs. Tolle Preise winken den Mitmachern bei einem Logo-Quiz.