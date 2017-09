Schönwies – „Die Sorge von Kunstfreunden ist unbegründet. Das schöne Wandbild von Prof. Strolz an der Fassade unserer Volksschule bleibt unversehrt.“ Das erklärte der Schönwieser Bürgermeister Willi Fink am Dienstag in Zusammenhang mit den 2018 bevorstehenden Modernisierungs­arbeiten rund um das Schulhaus. Wie berichtet, ist in Zams ein Sgraffito von Norbert Strolz (1922–1990) in letzter Minute vor dem Einsatz der Abrissbirne gerettet und kürzlich an einem neuen Standort enthüllt worden.

Der Gemeinderat hatte vor wenigen Tagen einstimmig ein Sanierungspaket mit Kosten von 4,2 Mio. Euro beschlossen. „Die Ausstattung der Schule entspricht nicht mehr den Standards für offenes Lernen“, erläuterte der Bürgermeister. Das Bauwerk, von 1925 bis 1927 entstanden, soll erweitert und barrierefrei gemacht werden, auch ein Lift im Gebäude ist geplant.

Die Fassade wird laut Fink bleiben, wie sie ist, innen soll jedoch fast alles neu gestaltet und eingerichtet werden. Kernstück des Projektes ist ein dislozierter Turnsaal, der auf einem benachbarten Grundstück entsteht. Bis zur Fertigstellung müssen die Schüler mit dem Turnunterricht noch in den Kindergarten ausweichen. Der neue Turnsaal werde auch der Bevölkerung bzw. den Schönwieser Vereinen zur Verfügung stehen, hob der Bürgermeister hervor.

Das Budget sei allerdings noch nicht unter Dach und Fach. Man benötige Mittel aus den Bedarfszuweisungen des Landes. Fink hofft auf eine rasche Zusage. (hwe)