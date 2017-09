Von Claudia Funder

Lienz – Er war ein Architekt von Weltformat: Raimund Abraham (1933–2010). Für Furore hatte der 1964 in die USA ausgewanderte gebürtige Lienzer mit seinem Entwurf des Österreichischen Kulturforums in New York gesorgt, das er in eine bloß 7,5 Meter breite Baulücke setzte. In Lienz erinnert der Bau der Hypo-Filiale am Hauptplatz an den Querdenker, der 2010 tödlich verunglückte. Im Vorjahr wurde der große Sohn der Stadt mit der ersten Ausstellung aus seinem Nachlass, „Back Home“, gewürdigt. Abraham verstand sich mehr als Theoretiker denn als Praktiker. Die meisten Werke blieben „gedachte“ Architektur, auf Papier oder im Modell verewigt.

Heuer im Frühjahr wurde der Stadt Lienz eine Installation Abrahams zum Kauf angeboten – von Herbert Liaunig, einem Kärntner Kunstsammler. Sie entstand in den 1990-Jahren für eine Gemeinschaftsausstellung in der Kunsthalle Krems, Produktion und Finanzierung erfolgten durch die Waagner-Biró AG.

Der Kontakt mit der Stadt Lienz kam über mehrere Weg­e zustande, unter anderem über den einstigen Freund und Weggefährten Abrahams, Will­i Bernard. Die Installation mit Titel „Zwischenturm“ ist über 14 Meter hoch. Derzeit lagert die Stahlskulptur – zerlegt in drei Teile – in Stadlau.

200.000 Euro hätte die Stadt Lienz beim Ankauf rein für die Installation hinblättern müssen, dazu wären noch Kosten für Transport und Montage gekommen. Zu viel, befand sowohl der Kulturausschuss, als auch der Stadtrat, der den Ankauf des „Zwischenturms“ einstimmig ablehnte. Es wäre wohl auch kein Leichtes gewesen, in Lienz einen geeigneten Standort für das Werk mit großstädtischer Dimension zu finden. Und eine Skulptur Abrahams ziert ja bereits den Hauptplatz – in Form von Architektur, deren Entwurf übrigens einst für sehr kon­troversielle Debatten sorgte.