Innsbruck, London — Mit seinem neuen Projekt „12 Photos, 12 Places, 12 Stories, 12 Tracks" trifft der Tiroler Songwriter und Produzent Vinzenz Gstrein — der als Stergin international Konzerte spielt — offenbar einen Nerv der Zeit. In den kommenden Wochen wird er eine Wegwerfkamera per Post auf eine Reise um die Welt schicken. In insgesamt zwölf Ländern soll die Kamera jeweils bei einer Person Halt machen, die der in London lebende Komponist nach einem Facebook-Aufruf Anfang August ausgewählt hat.

Die Aufgabe der Projekt-Teilnehmer ist es, ein einziges Foto eines Ortes zu knipsen, der für sie eine spezielle Bedeutung hat. Danach soll die Kamera an den nächsten Teilnehmer weitergeschickt werden, bis sie wieder bei Stergin selbst landet. Aus den Fotos und Geschichten will dieser dann zwölf Songs basteln, die nächstes Jahr Monat für Monat veröffentlicht werden sollen.

Für das Projekt bekomme er „ziemlich viele Resonanzen", meint Stergin gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Grundidee sei es, einen kompletten Gegenentwurf zur schnelllebigen digitalen Welt zu schaffen und diese dennoch einzubeziehen.

Wo und wer sind die Leute, die Fotos machen? Wird die Kamera wie geplant zurückkommen? Auf dem Blog www.12photos12tracks.com kann das Projekt mitverfolgt werden. (siha)