Von Edith Schlocker

Innsbruck – Die Schau, mit der Nina Tabassomi ihre Ära als Leiterin des Taxispalais einleitet, ist gleichzeitig Programm. Zeigt eindeutig, dass in den nächsten vier Jahren hier nicht leicht verdauliche, rasch im Vorübergehen konsumierbare Augenschmäuse serviert werden, sondern eher schwer Verdauliches. Kunst, für die man sich Zeit nehmen, auf die man sich einlassen muss, am besten, indem man das umfangreiche Vermittlungsprogramm in Anspruch nimmt.

„Accentisms“ nennt Tabassomi ihre Einstandsschau in Innsbruck, um auf diese Weise nicht ohne Ironie auf ihren deutschen Akzent anzuspielen. Wobei ihr klar ist, dass dieser weit weniger diskriminierend als sehr viele andere ist. Ein höchst politisches Thema, das neun Künstler bzw. Künstlerpaare auf ganz unterschiedliche Weise umkreisen. Es sind die Arbeiten eines internationalen Völkchens, das im Taxispalais zusammentrifft.

Aus Tirol mit einer Video-Installation mit dabei ist die frisch gebackene Flora-Preisträgerin Annja Krautgasser. Von einer stählernen Tribüne aus lockt sie den Betrachter in die Rolle des Voyeurs, der aus einer geschützten Position heraus auf das von diversen Akzenten dominierte multikulturelle Treiben im zehnten Wiener Gemeindebezirk blickt.

Eine Innsbruckerin mit iranischen Wurzeln ist Natascha Sadr Haghighian. Ihre in der Hofhalle aufgebaute Installation ist mit ihren Ausmaßen von 376 mal 772 Zentimetern die spektakulärste der Schau. Ihr Name „pssst Leopard 2A7+“ bezieht sich auf den deutschen Kampfpanzer gleichen Namens, der speziell für Friedenseinsätze gebaut ist. Die zunehmende Migration des Militärischen ins Zivile will die Künstlerin auf diese Weise thematisieren. Über Audiozugänge kann sich der Besucher außerdem anhören, wie etwa ein schlafender Leopard oder eine Ritterrüstung aus dem 16. Jahrhundert „klingt“.

Haghighian ist gemeinsam mit dem Berliner Nicholas Bussmann auch die Erfinderin der Audioinstallation, die im galeristischen Foyer jede halbe Stunde erklingt. Nachrichten von gestern werden hier zum siebenstimmigen Chor, in den im Stille-Post-Verfahren immer wieder neue Nachrichten eingeschleust werden.

Lawrence Abu Hamdan führt mit seiner Arbeit wiederum die Praxis in den Niederlanden, die Angaben von Asylwerbern bezüglich ihres Heimatlands anhand von Sprachtests zu überprüfen, ad absurdum, während Ali Meer Azimi anhand von Textfragmenten und Skizzen auf abstrakte Weise untersucht, wie es etwa wäre, ein Bild ohne Bild zu malen.

Viel Ironie, gepaart mit Poesie, ist bei Ulrich Nausners vielteiligem Sparbuch-Projekt „Liebste Marie“ im Spiel. Die Freude an der Poesie hält sich dagegen bei Edith Dekyndts samtenen Vorhang in Grenzen, hat ihn die belgische Künstlerin doch mit unzähligen kleinen Nägeln gespickt, wodurch das an sich Beschützende zum Bedrohlichen mutiert. Köstlich ist das Video von Angel Nevarez und Valerie Tevere, die Tiroler Jodler von einem indianischen Countertenor in der Wüste von Arizona mit ganz großem Pathos schmettern lässt. Jodeln galt früher im alpinen Raum als Verständigungsmittel über Täler hinweg, genauso wie heute auf den durch eine politische Grenze geteilten Golanhöhen, wie es Lawrence Abu Hamdan in seinem verstörenden Video vorführt. An die Betonwand im Hof hat schließlich Ulrich Nausner den von ihm umgeschriebenen Text von amazon.com gepinnt. Klassische Malerei gibt es in Nina Tabassomis Einstandsausstellung aber auch. Die Bilder von Ute Müller zu entschlüsseln, ist allerdings alles andere als einfach.