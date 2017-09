Innsbruck – Jährlich im Herbst erwacht die Villa Klocker kurz aus ihrem Dornröschenschlaf. Vor einer Woche, als mehr als 200 Besucher am „Tag des Denkmals“ Haus und Garten der großen Tiroler Kunstsammlerin Emmy Klocker stürmten, und heute, wenn der – alternierend mit dem großen Kunstpreis vergebene – Förderpreis der Klocker Stiftung an die 36-jährige, in Wien lebende Osttiroler Bildhauerin Rosmarie Lukasser überreicht wird. Er ist mit 5000 Euro dotiert, verbunden mit einer Publikation und einer kleinen Personale im Haus. (Bis 22. Oktober, Anmeldung: info@klockerstiftung.at oder am Tag der offenen Tür am 14. Oktober.)

Die Schau macht mit der sehr speziellen Kunst der Zobernig-Schülerin bekannt. In der es darum geht, was die weltweite digitale Vernetzung mit den Menschen macht. Nicht zuletzt mit seiner autistisch anmutenden Körperhaltung durch das Ausklinken aus der unmittelbaren Wirklichkeit in eine virtuelle. Von Lukasser formuliert zu Skulpturen, die in ihrer Brüchigkeit höchst makaber daherkommen. Die „Knochen“ werden zum metallenen Gerüst, die Muskeln, die zum Bedienen der elektronischen Geräte notwendig sind, sind aus Gips geformt. Die „Nerven“ in der Form von Kabeln liegen blank.

Eine dieser sonderbar abwesend Anwesenden hat die Künstlerin auf die Fensterbank im Klocker’schen Wohnzimmer gesetzt, eine andere steht am Fenster im ersten Geschoß. In den Garten, wohin sie in wetterfest bronzener Form übersiedeln soll, blickt sie nicht, sondern auf ihr Handy. Zu sehen sind in der kleinen Werkschau aber auch einige von Lukassers Spiegelbildern, in denen die weltweite Datenzirkulation zum subtilen grafischen Muster wird.

In den langwierigen Prozess, wie es mit der Sammlung Klocker weitergeht, scheint Bewegung zu kommen. Das Landesmuseum ist noch immer eine Option, angedacht wird laut Anton Klocker, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Stiftung, aber auch, einen Ort für die Sammlung zu mieten oder neu zu bauen. (schlo)