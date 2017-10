Von Edith Schlocker

Innsbruck – „A day in the life of a fool“ nennt Stefan Klampfer nicht ohne einen gehörigen Schuss Selbstironie seine Ausstellung in der musealen Studiogalerie. Mit einer solchen wird traditionellerweise der Gewinner des Kunstpreises der Raiffeisen-Landesbank belohnt und diesen hat im vergangenen Jahr der 1979 in Kitzbühel geborene Zobernig-Schüler gewonnen.

Die Kunst, die Stefan Klampfer macht, hat immer unmittelbar mit den jeweiligen Produktionsorten bzw. -bedingungen zu tun. Bei dem im Museum Präsentierten mit den Ateliers, die er im Rahmen von Artist-in-Residence-Aufenthalten in Krumau und im norwegischen Sandnes gehabt hat. Sie hat Klampfer vorerst per Eisenbahn bzw. Fahrrad gründlich erkundet, fotografiert und vor Ort Materialien gesammelt. In Krumau etwa Schlackestückchen, in Norwegen Reste von Granitbausteinen.

Im Gegensatz zu seinem kleinen Wiener Atelier war das in Krumau riesig und mehr als sechs Meter hoch. Um diesen Raum zu verwandeln, hat der Künstler aus Holz ein monumentales Objekt gebaut, das genauso Skulptur wie banale Stiege ist. Bevor Klampfer dieses zwittrige Ding nun in die museale Studiogalerie übersiedelt hat, hat er dessen Abbauprozess und gleichzeitige Rückverwandlung des ursprünglichen Raumes fotografisch dokumentiert. Im Museum ist der Raum dagegen zu niedrig für die Skulptur, weshalb sie virtuell die Decke durchstößt, um sich ein Geschoß höher fortzusetzen.

Neben der Treppenskulptur steht eine Bank mit schriftlicher Einladung, hier Platz zu nehmen, in ihr liegt eine kleine Insektenfalle, die davor warnt, berührt zu werden. Ein anderes möbelartiges Objekt real zu besitzen, wird durch unzählige kleine Steine verunmöglicht und auch das Bett, das der Künstler in das abstrahierte norwegische Setting gestellt hat, lädt nicht wirklich zum Ausruhen ein. Soll es auch nicht, ist wie auch das große Foto eines Fahrrads als Referenz an diesen Aufenthalt zu lesen. Von dem er zwei große Fotoserien mitgebracht hat: Die eine dokumentiert die Verwandlung des norwegischen Ateliers von einem leeren zu einem chaotisch vollen und wieder leeren, die zweite spielt mit Assoziationen, Maßstäben, vieldeutig Uneindeutigem.