Von Harald Angerer

Kitzbühel – „Es war eine Revolution“, schmunzelt Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Skiclubs, wenn er über die Entstehung der Künstlerplakate für das Hahnenkammrennen erzählt. Denn die sind sozusagen aus einem Putsch entstanden. Im Jahr 1987 hat eine Gruppe Kitzbüheler um Michael Ober und den Künstler Ernst Insam ein Gegenplakat zu dem offiziellen Hahnenkammplakat in Umlauf gebracht. Nicht zum Gefallen des damaligen Skiclubs.

Bis dahin gab es nur so genannte Textplakate, die im Großen und Ganzen seit 1932 ähnlich ausgesehen haben, wie Huber schildert. Aber damit war dann 1988 endgültig Schluss, denn der KSC hat dann Ernst Insam offiziell mit der Gestaltung eines Hahnenkammplakats beauftragt. Von da an waren die Plakate dann bunt. Zum 50er-Jubiläumsrennen im Jahr 1990 bot sich dann die Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) an, einen Wettbewerb zur Ermittlung des Jubiläumsplakates durchzuführen. Damals gab es dann aber fast wieder einen Eklat, denn Insam hatte sein Plakat für das Rennen 1990 bereits entworfen. Dieses kam dann aber im Jahr 2000 doch noch zum Einsatz.

Bis zum Hahnenkammrennen 2010 wurde jedes Jahr ein Wettbewerb durchgeführt. Es wurden jährlich fünf Tiroler Künstler eingeladen, das Plakat zu gestalten, eine Jury wählte das beste aus. Die Künstler kamen aber eben nur aus Tirol. Als die Zusammenarbeit mit der BTV beendet wurde, hat der KSC dann eine Ausschreibung ins Leben gerufen.

Und auch wenn gerade erst die Vorarbeiten für das Hahnenkammrennen 2018 auf der Streif begonnen haben, die Ausschreibung für das Plakat 2019 wurde bereits gestartet. An die 300 Entwürfe werden jährlich an den KSC geschickt, von 120 bis 150 Künstlern, denn jeder kann bis zu drei Entwürfe einsenden. „Da ist wirklich alles dabei, die Qualität ist extrem schwankend“, sagt Huber. Von Kinderzeichnungen bis zu künstlerisch sehr anspruchsvollen Entwürfen sei alles zu finden. Man freue sich über jede Einsendung, „und vielleicht passt auf einmal der Entwurf eines Jugendlichen“, sagt Huber. „Die Entwürfe werden der Jury anonymisiert vorgelegt. Sie weiß also nicht, von wem oder woher das Plakat kommt“, schildert Huber. Die Einreichungen kommen zum Großteil aus Österreich, Deutschland und Südtirol. Aber es gebe alljährlich auch Exoten, zum Beispiel aus Japan.

Das Plakat für das Rennen 2018 ist bereits fixiert. Es wurde von Horst Wittmann aus München entworfen. „Die Zuschauer sind zentraler Bestandteil des Hahnenkammrennens. Daher bilden sie in meinem Konzept das zentrale Bildelement. Sie feuern die Skirennläufer an, welche über ihre Köpfe hinweg den Kamm hinunterfahren“, erklärte Wittmann zu seinem Plakat.

Das Plakat kann über den KSC bezogen werden. „Die Nachfrage ist über die Jahre konstant, da es sehr viele Sammler gibt“, sagt Barbara Thaler vom KSC. Der Preis liegt bei 15 Euro und der Erlös kommt der Skiclub-Jugend zugute. Das sind jährlich zwischen 6000 und 8000 Euro, „wenn ein Plakat besonders gut ankommt, sind es auch mal 10.000 Euro“, sagt der KSC-Präsident. Die Kunden sind sehr international, sogar nach Übersee werden Bestellungen verschickt.