Von Edith Schlocker

Bregenz – Dass sich das Kunsthaus Bregenz damit rühmen kann, so ziemlich jeden internationalen Kunststar für ein­e Schau zu bekommen, liegt nicht zuletzt an seiner vom Schweizer Architekten Peter Zumthor als wunderbar transluzenten Kubus gestalteten Hülle. Zum 20. Geburtstag des Hauses ihrem Schöpfer eine Ausstellung zu widmen, liegt auf der Hand. Dass diese allerdings keine über ihn geworden ist, ist typisch Zumthor. Indem er nämlich nicht sich als großen Architekten zelebrieren wollte, sondern Gäste gebeten hat, das Bregenzer Kunsthaus Stockwerk für Stockwerk mit „Dingen, die mir lieb sind“, zu füllen: Büchern, Natur, der geistigen Welt der aufgeregten Gespräche.

Für Letztere hat Zumthor das Eingangsgeschoss bequem möbliert. Gruppiert rund um eine Bühne, auf der ein Bösendorfer steht, umhängt von Akustikpaneelen, die wie abstrakte Kunstwerke daherkommen. Hier werden zum Ende der Schau insgesamt 160 Konzerte, Lesungen und – jeden Sonntag um 11 Uhr – Gespräche von Zumthor mit unterschiedlichen Gästen stattfinden. An der benachbarten Bar werden Drinks in Blau, Gelb und Grün ausgeschenkt.

Ein Geschoß höher zeigt das Kunsthaus, dass es durch seine räumlichen Qualitäten keine Inszenierung braucht. An den nach 20 Jahren noch immer makellosen Sichtbetonwänden hängen große, von Hélène Binet gemachte Schwarzweiß-Fotos des gepflasterten Wegs auf die Athener Akropolis. Die Mitte des Raums wird von einem riesigen Lochkartenband besetzt. Dreht man die kleine Spieluhr, erklingt die von einer Pianistin angespielte Musik von Olga Neuwirth, die von Architektensohn Peter Conradin Zumthor bei der österreichischen Komponistin in Auftrag gegeben worden ist.

Der zweite Stock des Kunsthauses wurde in eine mit 45.000 Bänden bestückte öffentliche Bibliothek verwandelt, das Geschoß darüber von Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger in einen fantastischen Garten. Darüber, was Peter Zumthor gebaut hat bzw. wie er Architektur denkt, erfährt der Ausstellungsbesucher wenn er will über Videos, die im Foyer zu sehen sind.