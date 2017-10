Absam – „Damals hatten wir alle nur einen einzigen Wunsch: abfahren. Alle hatten nur eine einzige Furcht: zurückbleiben“, heißt es in Anna Seghers’ Roman „Transit“, erschienen 1944. Das Buch basiert auch auf den eigenen Fluchterfahrungen der deutschen Schriftstellerin, der 1941 von Marseille aus die Flucht nach Mexiko gelungen war.

Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Paris 1940 und der Errichtung des mit den Nazis kollaborierenden Vichy-Regimes hatte eine riesige Fluchtbewegung über die neutralen Länder Spanien und Portugal eingesetzt. Der Weg von Marseille über die Pyrenäen bis zum letzten freien Überseehafen in Lissabon wurde für viele zur letzten Hoffnung auf ein Entkommen. „Lissabon war der Flaschenhals Europas, das letzte offene Tor des Konzentrationslagers, das sich über ganz Europa erstreckte“, brachte es einst der Journalist und Schriftsteller Arthur Koestler auf den Punkt. Unter den zahlreichen Künstlern und Intellektuellen, die auf der „Lisbon Route“ den Ausweg suchten, war auch der Philosoph Walter Benjamin. Seine Reise endete bekanntlich im spanischen Grenzort Portbou. Als ihm dort die Auslieferung an die Gestapo drohte, nahm er sich im September 1940 das Leben.

Seit 1994 erinnert in Portbou ein vom israelischen Künstler Dani Karavan gestaltetes Denkmal an Walter Benjamin. Es heißt „Passagen“. Und klingt irgendwie auch so. Doch nicht nur das macht der Innsbrucker Künstler Lucas Norer hörbar: Der Absolvent der Kunstuni Linz arbeitet und experimentiert mit dem Klang, baut daraus Klangarchitekturen und -installationen. Für „The Lisbon Route“ hat Norer sich auf der einstigen Route von Marseille nach Lissabon auf akustische Spurensuche begeben. Aus den gesammelten Tondokumenten, aber auch aus literarischen Zitaten, wurde eine bewegende Klanginstallation gebaut, die jetzt im Gemeindemuseum Absam zu sehen, vielmehr zu hören ist.

Aus zu Trichtern umfunktionierten rotweißen Markierungskegeln, wie man sie aus dem Straßenverkehr kennt, dringen vertraute wie auch unbestimmbare Geräusche: die Durchsage in einem Zug, ein diffuses Rauschen, Vogelgezwitscher, Schritte. Man bewegt sich quasi blind auf den Spuren unzähliger Geflüchteter, gleichzeitig werden andere Sinne geschärft: Zum Beispiel für die Frage, wie es klingt, wenn Angst, Verzweiflung oder Hoffnung in den Ohren pochen. „In diesem Zeitalter der neuen Verordnungen schienen die Regierungen aller Länder damit beschäftigt, Befehle und Anweisungen zu geben, zu widerrufen, in Kraft zu setzen und dann wieder aufzuheben“, heißt es an einer Stelle.

Die Bezüge zur Gegenwart und zu vielen hinter populistischem Getöse verdrängten Aspekten des Themas Flucht liegen auf der Hand. Es lassen sich, sagt Matthias Breit, Leiter des Absamer Gemeindemuseums, aber auch lokale Bezüge herstellen, wenn man an Transitorte denkt, die auf Fluchtrouten entstehen. Der Absamer Wiesenhof und der Gnadenwalderhof haben diesbezüglich eine spezielle Geschichte, dienten beide doch nach Kriegsende als Durchgangslager für Tausende jüdische Holocaust-Überlebende, die mit Hilfe von jüdischen Fluchtorganisationen und unter Duldung der französischen Besatzungsmacht illegal die Brennergrenze überquerten, um von Italien aus weiter nach Palästina zu gelangen. (jel)