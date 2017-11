Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Seine Bilder wirken mehr modelliert als gemalt, sind pure Materie aus zentimeterdicken Schichten Ölfarbe: Der Franzose Eugène Leroy, 1910 unweit von Lille geboren und im Jahr 2000 gestorben, galt zeitlebens als künstlerischer Einzelgänger, der sich nicht an den Moden seiner Zeit orientierte – und schon gar nicht um die ideologische Trennlinie zwischen Abstraktion und Figuration scherte. Sein Ruhm kam spät, seinen Einfluss auf nachgeborene Malergenerationen darf man auch Österreichern wie Herbert Brandl nachsagen, in den 1960er-Jahren war es Georg Baselitz, der Leroy in Paris entdeckte, und Baselitz’ Galerist Michael Werner machte den Franzosen in deutschsprachigen Gefilden bekannt.

Dass man nun einiger Leroy-Gemälde in Innsbruck ansichtig wird, hat wiederum mit dem von Bernd Kugler vertretenen deutschen Künstler Tobias Hantmann zu tun, der sich mit seinem Ansinnen, dem Franzosen eigene Werke gegenüberzustellen, an Werner wandte. Mit Erfolg. Die Gegenüberstellung kanonisierter Künstler mit Zeitgenossen ist im Ausstellungsbetrieb ja auch nicht unüblich, im Licht des Einen lässt sich zuweilen das Andere neu betrachten.

Nun liegen zwischen dem bei Kugler unter dem Titel „Le monde pictorial“ Gezeigten aber zunächst einmal Welten – was Hantmann vom Verdacht befreit, es ginge ihm darum, sich im Licht eines Altvorderen zu sonnen. Der 1976 geborene Allgäuer, der an der Kunstakademie Düsseldorf studiert hat, ist in Fragen der Malerei eigenwillig unterwegs, etwa wenn er detailreiche Szenen in Veloursteppiche einstreicht. Leroy aber hat er seine aus industriellen Schleifpapierbögen geschnittenen Gemälde zur Seite gestellt, die das konzeptuelle Spiel mit Bildfindung und Materialität auf eine an Reibung interessierte Spitze treiben. Von einer „provozierenden Bildhaftigkeit“ spricht Hantmann selbst – man kann das auch in Fragen übersetzen wie: Was ist ein Motiv? Wie verhält es sich zur Oberfläche, zur Körnung des Schmirgelpapiers?

Fragen, die sich Leroy eher nicht gestellt haben dürfte, er selbst hat sich immer als figurativer Maler verstanden, malte auch direkt am Modell. Aber es war sein Interesse an der Materialität der Farbe, die das Motiv mitunter geradezu überwuchert hat, sodass sich Landschaften, Porträts oder Akte erst bei genauem Hinschauen wie Trouvaillen aus den Farbgebirgen herausbilden.