Imst – Tagsüber, nächtens, notfallbedingt eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit schickt der an der medalp tätige Anästhesist Hermann Köhle seine Patienten ins Land der Träume. In seiner Freizeit lebt Köhle seine Träume in buntester Farbigkeit. Er ist leidenschaftlicher Maler, für den es sowohl technisch wie thematisch immer wieder Neues zu entdecken gilt. Einen Einblick in sein vielfältiges Schaffen gewährte der aus Ried stammende und inzwischen 60-jährige medalp-Gründer erstmals im Foyer der medalp in Imst.

Sensibel sei er, zu sensibel für den Beruf eines Mediziners, meinten seine Eltern. Dass er sich dennoch der Medizin zuwandte, darf man wohl in der Kategorie „Glücksfall“ verorten, denn seine Berufskollegen und Freunde schwärmen von der Sensibilität Köhles, die sich in Form großen Einfühlungsvermögens für seine Patienten und im großen sozialen Engagement für seine Mitmenschen in mannigfaltiger Weise zeigt. Die Sensibilität in Sachen künstlerischen Empfindens zeigt sich bei Köhle auch in Form einer ungemeinen Liebe zur Musik. Seit seinem 13. Lebensjahr sammelt Köhle Schallplatten, mehrere tausend darf er inzwischen sein Eigen nennen. Und er gerät ins Schwärmen, wenn er über seine Liebe zu den Beatles, Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd oder Rolling Stones ins Erzählen kommt.

Die Ausstellung, die es leider nur einen Abend zu sehen gab und deren Reinerlös aus dem Verkauf der Bilder einem wohltätigen Zweck zugutekam, ließ sich selbst LH Günther Platter nicht entgehen. Die Wortspenden zum Abend kamen von Wortkünstler Wilfried Schatz. Aus medizinischer Sicht ein „Wortchirurg“, der es wie kein anderer versteht, Wortköpfe, Wortbäuche und Worthintern zu amputieren und zu verpflanzen, um mit den neu geschaffenen Wortkreaturen seine Hörer zu begeistern. (hau)