Innsbruck, Schwaz – Mit Anne Imhofs „Faust“ hatte die Performance-Kunst dieses Jahr auf der Venedig-Biennale einen großen Auftritt. Imhof, für ihren Beitrag im deutschen Pavillon mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet, ließ ein Team von Performern im mit gläsernem Zwischenboden ausgestatteten Pavillon agieren, angeleitet u. a. durch von der Künstlerin via Smart­phone verschickten Nachrichten. Aktionskunst oder Theater? Imhof gab mit ihrer Arbeit jedenfalls auch Gattungsfragen neues Futter.

Aber die werden keineswegs nur in Venedig verhandelt. Sondern demnächst auch auf einer Busreise zwischen München, Schwaz, Innsbruck und Bozen zumindest mitgedacht. „Es geht um zeitgenössische Fragen zur Performance-Kunst und performativen Aktionen“, sagt Cosima Rainer, die diese Reise konzipiert hat. Die Leiterin der Galerie der Stadt Schwaz und Lehrende an der Akademie der bildenden Künste in Wien will mit „Grand Tourtours“ am 2. und 3. Dezember aber auch die alte Transitroute über die Alpen sowie den Austausch zwischen Nord und Süd wieder beleben. Sowohl im Performance-Bus selbst finden Kunst-Aktionen statt als auch an Orten, an denen er hält. Akteure sind Studenten der kooperierenden Kunstuniversitäten in Wien, München und Bozen. In Wien hat sich bereits im vergangenen Juni ein Performance-Bus in Bewegung gesetzt: „Grand Tourtours“ fand dort anlässlich der 325-Jahr-Feierlichkeiten der Akademie der bildenden Künste statt. Seit zehn Jahren gibt es dort den Fachbereich Performative Kunst, geleitet wird er von der in Innsbruck gebürtigen Künstlerin Carola Dertnig, deren neue Ausstellung im Innsbrucker Kunstpavillon heute Abend eröffnet. Auch Dertnigs Studenten sowie die Künstlerin selbst werden an den Performance-Busreisen über den Brenner beteiligt sein. Die Plätze sind logischerweise begrenzt, Anmeldung erforderlich. Infos unter www.galeriederstadtschwaz.at. (jel)