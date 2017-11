Von Simone Tschol

Reutte – Auch wenn die eigentliche Arbeit erst beginnt: Für die acht Gewinner des „Lech Funding Contest“ ist die erste und damit wohl wichtigste Hürde geschafft. Sie konnten die Jury rund um Contest-Initiator Henrik Wentzler und Michael Hosp überzeugen. Aber wie erlebten die jungen „Ideenfinder“ diese spannende Zeit? „Als ich von dem Projekt gehört habe, war mein erster Gedanke: Toll, dass nun auch bei uns regional einen derartigen Contest gibt. Auch der Zeitpunkt ist für mich ideal gewesen. Allerdings war ich mir erst nicht sicher, ob auch ein bereits fertiges Produkt zu den Anforderungen passen würde“, erzählt der 37-jährig­e Reuttener Djuro Iljazovic gegenüber der TT.

Iljazovic, Designer und seit 2010 selbstständig, ging mit einem Waschbecken in den Contest. Doch so schlicht das Produkt im ersten Moment klingt, so außergewöhnlich ist das Möbel. In der Herstellung dieses Waschtisches stecken rund 20 Stunden Handarbeit. Die Verbindung von frei formbarem Hightech-Beton, veredelt mit antiker, marokkanischer Kalkputztechnik und optisch abgerundet durch geschichtsträchtige Altholzbalken, beeindruckte die Jury und erfüllte die Kriterien an ein innovatives Produkt.

Seine Familie und Freunde hätten ihn zur Teilnahme ermutigt. „Ich bin dann trotzdem erst mal zum Infonachmittag gegangen und war dort von der lockeren und professionellen Atmosphäre beeindruckt.“ Noch offene Fragen wurden geklärt und letzte Hemmschwellen beseitigt, denn schnell wurde klar, dass hier sowohl konzeptionelle Ideen als auch fertige Projekte gesucht sind. Auch beim eigentlichen Hearing war Iljazovic begeistert von der angenehmen Gesprächsbasis zwischen Jury und Teilnehmern. Der Designer freut sich nun auf die nächsten Treffen, bei denen Vorgehensweise und Art der Zusammenarbeit besprochen werden. Bereits klar ist, dass die Lech-Funding-Projektgruppe alle Teilnehmer auch durch ihr umfangreiches Netzwerk unterstützt.