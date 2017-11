Innsbruck – Keine neue Weihnachtsbeleuchtung, sondern eine Aktion zu 180 Jahren Eisenbahn in Österreich sind die leuchtenden Strichmännchen, die neuerdings über das Dach des Innsbrucker Hauptbahnhofs tanzen. Die ÖBB haben zum Jubiläum acht Kunstwerke an acht Hauptbahnhöfen in ganz Österreich anbringen lassen, darunter etwa eine Stummfilm-Projektion des Tirolers Peter Kogler in Graz. Die Innsbrucker Lichtinstallation stammt vom Franzosen Thomas Veyssière. (TT)