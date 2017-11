Von Catharina Oblasser

Tristach, Nußdorf-Debant – Stillsitzen, das war nie die Stärke von Jos Pirkner. Seit er 1927 in Sillian auf die Welt kam, ist er immer aktiv, sei es als Bildhauer, Maler oder zuletzt als Immobilienunternehmer. Nach seiner Ausbildung zog es ihn in die Niederlande, wo er Arbeiten in Silber, Bronze oder Glas schuf und sich rasch einen Namen machte. Ende der 1970er-Jahre kam er nach Osttirol zurück. Seither lebt Jos Pirkner in Tristach.

Furore machte der Osttiroler mit einer Skulptur für den Getränkehersteller Red Bull und dessen Chef Dietrich Mateschitz. 2014 vollendete Pirkner eine Plastik, die 14 überlebensgroße Bullen darstellt. Die „Bullen von Fuschl“ befinden sich vor dem Red-Bull-Hauptsitz im Salzburger Fuschl und gelten als größte Bronzeplastik Europas.

Am 2. Dezember hat der Künstler seinen 90. Geburtstag – und das ist auch für seine Heimatgemeinde ein Anlass zum Feiern. Den Tristacher Ehrenring und die Ehrenbürgerschaft hat Pirkner bereits erhalten. So wird die Feier in eher gemütlichem Rahmen stattfinden, sagt der Tristacher Bürgermeister Markus Einhauer. „Jos wünscht sich keine große Zeremonie mit vielen Ansprachen. Wir feiern in kleinem Rahmen, die Musikkapelle wird aufspielen.“ Ein Geschenk der Gemeinde gibt es natürlich trotzdem, doch das soll eine Überraschung bleiben. Einhauer verrät nur so viel: „Es ist eine Würdigung seines Werks, aber nichts Materielles.“

Pirkner selbst hat seine Geburtstagsfeier nach Nußdorf-Debant verlegt, wie er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung erzählt. „Sie findet aber erst am 6. Dezember statt.“ Grund ist der noch laufende Komplett-Umbau einer Neuerwerbung von Jos Pirkner und dessen Sohn Gidi. Es geht um ein Gasthaus in Nußdorf-Debant, das nach der Sanierung als der „Stadel“ wiedereröffnet wird – und zwar am 7. Dezember. Zurzeit wird noch mit Hochdruck darin gearbeitet. „Ich habe Freunde zu meiner Feier eingeladen“, erklärt der Künstler, „wir wollen gut essen und uns unterhalten.“ Eingeladen ist auch Pirkners Geschäftspartner und Freund, Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz. „Der wird aber nicht kommen, denn um diese Jahreszeit ist er immer auf seiner Insel auf Urlaub“, meint Jos. Vergrämt ist das Geburtstagskind deshalb nicht. „Wir stehen sowieso ständig in Kontakt.“

Der neue Gasthof „Stadel“ der Familie Pirkner wäre nicht vollständig ohne eines von Jos Pirkners Werken. „Im Restaurant gibt es ein Bild von mir, das die ganze Wand bedeckt“, beschreibt der Künstler. „Es stellt den Minotaurus aus der griechischen Mythologie dar.“ Die Beleuchtung im Restaurant sei genau auf das 4,4 mal 2,2 Meter große Gemälde abgestimmt.

Künstlerisch in Pension zu gehen kommt für den Jubilar nicht im Frage, im Gegenteil: „Ich hab noch so viel zu tun!“