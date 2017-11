Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Schnelle Striche werden übers Papier gezogen. Mit einem Blick saugen die Maler alles in sich auf. Das Panorama lässt ihnen den Atem stocken. Einer legt den Kopf schräg und beobachtet die Schatten. Hektisch werden weitere Striche aufs Papier gezeichnet. Eine Skizze entsteht. Man muss alles festhalten. Den Moment. Den Blick. Und dann kommen die ersten Farbkleckse auf den großen Bogen. Sanft streicht der Pinsel hin und her. Jede Bewegung sitzt. Hier eine scharfe Kante, da ein wässriger Übergang.

Die Aquarellmalerei verlangt den Künstlern viel ab. Doch sie genießen es. Vor allem, wenn sie an außergewöhnlichen Orten malen können. „Das hat schon ein gewisses Feeling“, schwärmt Franz Gruber aus Münster. „Man schaltet komplett ab, konzentriert sich auf das, was vor einem ist, und vergisst alles um einen herum“, sagt Christof Hölzl. Das Malen liegt den beiden im Blut und wenn sie ihrer Leidenschaft irgendwo in der Natur frönen können, sind sie umso glücklicher. Egal ob in der Toskana vor einem alten Steinhaus, vor einem imposanten Bergpanorama oder an der englischen Küste.

Gruber und Hölzl sind nicht nur begeisterte Aquarellmaler, sondern seit dem Vorjahr auch Mitglieder der so genannten International Watercolor Society (IWS). Sie haben in Tirol eine eigene Gruppe der Non-Profit-Organisation gegründet und wollen die Aquarellmalerei wieder mehr publik machen. „Diese Kunst muss sich bei uns wieder mehr etablieren“, sagt Gruber. Denn bei Öl- oder Acrylmalerei könne man – sooft man will – drübermalen. „Dann wird das Bild meistens noch besser. Aber bei Aquarell muss jeder Pinselstrich sitzen. Wenn man da drübermalt, wird es meistens schlimmer und die Farbe Weiß gibt es nicht. Wolken oder Schnee sind einfach weißes Papier“, sagt Hölzl. Der Schwazer ist der Obmann der IWS-Gruppe in Tirol und malt, sooft es seine Freizeit zulässt.

Seit der Gründung im März des Vorjahres hat die Tiroler Gruppe bereits über 13 Treffen in ganz Österreich organisiert, wo sich Maler austauschen und gemeinsam Farbe aufs Papier bringen. Zuletzt reisten vier Künstler nach Vietnam. Dort lud nämlich die IWS 216 Künstler aus 45 Ländern zum Malen und einer großen Ausstellung. Dabei entstand auch ein 40 Meter langes Aquarell am Stand auf der Insel Cat Ba.

Mit viel Inspiration und jeder Menge Bilder im Gepäck kamen die Künstler nach Tirol zurück und tüfteln nun an einer eigenen, besonderen Veranstaltung. Von 3. bis 8. Juni planen sie die „1st Alpine Watercolor Challenge“. Dabei steht an erster Stelle das Malen an beeindruckenden Orten. „Unser Ausgangspunkt ist Pertisau am Achensee. Von dort machen wir eine Woche lang jeden Tag einen Ausflug in die Berge“, sagt Hölzl. Die „Watercolor Challenge“ ist für 20 Personen geplant. Zehn sollen aus Österreich kommen und zehn aus dem Rest der Welt. Es gehe um den Austausch und darum, Tirol auf Bildern in die Welt hinauszutragen. Bis Ende Jänner können sich noch Teilnehmer anmelden. „Wir haben bereits Zusagen aus Amerika, England und der Slowakei“, verrät Hölzl. Es seien ein paar sehr gute Maler dabei, aber auch ein Anfänger könne sich Tipps holen und mitmalen.

Geplant sind vor allem Orte in luftiger Höhe und vor malerischen Bergkulissen. „Daher organisieren wir Orte, wo wir mit Bergbahnen oder dem Bus gut hinkommen“, sagt der Schwazer. Es soll aufs Rofan hinaufgehen, in die Zillertaler Alpen, auf die Walderalm bei Gnadenwald und in die Stubaier Alpen. Bei Schlechtwetter seien auch Schlossinnenhöfe oder das Höfemuseum in Kramsach eine gute Alternative. „Denn Wind und Regen sind ungünstig zum Malen“, scherzt Hölzl. Zudem können sich die Künstler untereinander austauschen, neue Erfahrungen sammeln und auch Diskussionsrunden sind geplant. Am Ende der Woche werden die Aquarellbilder in einem Hotel am Achensee ausgestellt. Die Vorfreude ist Gruber und Hölzl, die alles organisieren, bereits jetzt anzusehen. Sie haben ihre Bilder schon im Kopf.