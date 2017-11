Von Edith Schlocker

Innsbruck – Die in der Ausstellung gezeigten 60 in Innsbrucker Sommernächten entstandenen Bilder könnten von einem Fotografen/einer Fotografin gemacht sein. So in einem Guss kommen sie daher, was vielleicht auch mit dem genormten Format bzw. der einheitlichen Rahmung und nicht zuletzt der Auswahl durch Fotoforum-Chef Rupert Larl zu tun haben mag. Denn in Wirklichkeit stehen neun FotografInnen hinter dem reizvollen Bilderzyklus, die allerdings anonym bleiben.

Sie widmen sich mit dem Thema Nacht einem, das Fotografen schon immer unbändig gereizt hat. Nämlich mit den Mitteln der Lichtbildnerei diesen vielfältig metaphorisch besetzten Ort virtuell zum Verschwinden zu bringen. Vorzudringen in eine Welt, in der gestorben und geliebt wird, die eine der schönen Träume und schrecklichen Albträume, der sanften Dunkelheit und schrillen Helligkeit ist.

Technisch stellte das Fotografieren die neun nächtlichen Flaneure vor große Herausforderungen, die die ausschließlich Nicht-Profis perfekt gemeistert haben. Um in ihren Bildern kleine Geschichten zu erzählen, die sie im ganz normalen Leben gefunden haben. Da gibt es wunderbar poetische Szenen, die dem Betrachter einen weiten Interpretationsspielraum offenlassen genauso wie unterschwellig bedrohliche Settings, die erahnen lassen, wie brüchig scheinbare Idyllen sind. Manche der Bilder sind wiederum köstlich skurril, in wieder anderen wird die Nacht zum Tag.

Die Farbigkeit spielt in diesen Impressionen lauer und kalt verregneter „Sommernächte“ nur eine untergeordnete Rolle. Schatten werden dagegen mächtig, das Licht wird zur Form, eingefangen in extrem langen oder kurzen Belichtungszeiten. Um in letztlich dokumentarischen Bildern festzuhalten, wie unterschiedlich sich das Nächtliche anfühlt.