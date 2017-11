Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Wer schon einmal ein verletztes Knie wieder gesund trainieren musste, hat auf dem Wackelbrett vermutlich leichteres Spiel: Carola Dertnigs Nachbildung eines so genannten Balance Boards ist zum Benutzen gedacht, ebenso der zur Mini-Tribüne ausklappbare Haushaltshocker namens „Karl Marx“, original DDR-Design, von der 1963 in Innsbruck geborenen Künstlerin und Professorin an der Akademie der bildenden Künste in Wien mit einem neuen Überzug versehen, der nicht zufällig Assoziationen zum Logo eines Luxuslabels weckt und gleichzeitig mit den eigenen Initialen spielt.

Der Rückgriff auf sozialistisches Design hat bei Dertnig auch eine politische Dimension, denkt man etwa an ihre einem Entwurf von Alexander Rodtschenko aus den 1920er-Jahren folgende Rednerbühne, auf der sie im Rahmen der Ausstellung zu 50 Jahren Galerie im Taxispalais performte. Rodtschenkos Entwurf für einen Arbeiterklub sollte zur Teilnahme an sozialen, politischen und künstlerischen Fragestellungen einladen.

Im Kunstpavillon biegt die Einladung zur körperlichen Selbsterfahrung in die „Awareness through Movement“-Doktrin der Feldenkrais-Methode ab: Dertnig schöpfte aus einem privaten Feldenkrais-Archiv und hat sich an die Rückübersetzung der dort festgehaltenen Handlungsanweisungen in den Raum und in die Bewegung gemacht. Auch auf die Tanz- und Performance-Geschichte nimmt Dertnig Bezug, wenn sie auf Leinwand übersetzte Tanznotationen zum Bühnenbild macht, das wiederum blasse Erinnerungen an die abstrakte Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts hervorruft. Hauptakteure auf und neben dem (vom Landestheater zur Verfügung gestellten) Tanzboden sind aber jene zur Skulptur gewordenen Bewegungen und Biegungen, deren Ursprung in Baumarkt-Besuchen der Künstlerin liegt, wo sie mit herkömmlichen Metallverbundrohren performte – und den Bogen augenzwinkernd zum Bauhaus und damit in die Designgeschichte spannt.

Wie lustvoll sich das Verhältnis von Raum, Objekt und Körper erkunden lässt, zeigt sich in vielen Videoarbeiten Dertnigs – diejenige, die sie in den Kunstpavillon mitgebracht hat, schwankt zwischen irritierender Komik und der Tragik des dislozierten Menschen: Aus der grob gestrickten Wolljacke, die Dertnig beim Gang durch die georgische Hauptstadt Tiflis trägt, löst sich ein Faden und mit jedem Schritt geht sie in „... an exile ...“ weiter ihrer eigenen Auflösung entgegen, während hinter ihr ein roter Faden die Spur ins Ungewisse legt.