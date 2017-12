Moskau – „Superputin“ erobert Russlands Kunstwelt: Rund 30 Kunstwerke verherrlichen den russischen Präsidenten Wladimir Putin als unbezwingbaren Supermann in einer neuen Ausstellung im Museum für „ultramoderne“ Kunst (UMAM) in Moskau. Die Schau wird bis zum 15. Jänner in der russischen Hauptstadt gezeigt, bevor sie nach Berlin und London weiterzieht.

Die Eröffnung der Moskauer Ausstellung erfolgte nahezu zeitgleich mit Putins Ankündigung, dass er nach den Präsidentschaftsmandaten von 2000 bis 2008 (zwei Amtszeiten) sowie von 2012 bis 2018 nun auch noch für die vierte Amtszeit von 2018 bis 2024 in den Ring steigen will. Damit würde er in der Amtsdauer allmählich an den Sowjet-Herrscher Josef Stalin heranrücken.

Langzeitpräsident Putin wird in der Ausstellung „Superputin“ als Superman, Judoka mit schwarzem Gürtel, Weihnachtsmann und Kriegsheld präsentiert. Jedes Kunstwerk der „Superputin“-Show stelle eine positive Seite Putins heraus, sagt die 22-jährige Mit-Organisatorin Julia Djuschewa. Der Präsident sei im Umgang mit jedermann „loyal und voller Respekt“, so habe er „nur Verbündete und Freunde“.

Als Ausstellungsort wurde das Museum für „ultramoderne“ Kunst (UMAM) im Zentrum Moskaus ausgewählt. Es wurde vom früheren Bürgermeister von Archangelsk, Alexander Donskoj, gegründet, der zuvor schon das Museum für erotische Kunst mit dem Namen „G-Punkt“ leitete.

Djuschewa kommt gar nicht aus dem Schwärmen heraus, wenn sie von Putin redet: Der Präsident sei „geradeheraus, sportlich, musik-liebend, ein Tierschützer“. Schade sei nur, dass der „Super-Präsident“ seit seiner Scheidung 2013 keine „Superfrau“ an seiner Seite habe, witzelt Djuschewa. (APA/AFP)