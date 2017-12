Galtür – Wenn die aus dem Ötztal stammende und in Innsbruck lebende Künstlerin Hanna Philomena Scheiber eine „Chronology of Water“ schreibt, so befasst sie sich mit physikalischen Zuständen des alles Leben bedingenden Elementes. Dazu bedient sie sich einer passiven Form des „Action-Paintings“ und lässt blau eingefärbte Eisblöcke auf Leinwänden zerrinnen. Diese Farben des Wasser im Dialog mit dem Weiß der Leinwände erzeuge­n, wie die Absolventin der Universität für Angewandte Kunst Wien sagt, „ein Manifest des sich wandelnden Elementes Wasser“. Eine weitere Serie von Arbeiten sind „tiefblaue Liebesbekenntnisse“ zur hochalpinen Landschaft ihrer Heimat.

Zu sehen sind die Werke der Künstlerin aus den Jahren 2014 bis 2017 bis 14. Februar im Galtürer Alpinarium.

Zur Ausstellung gibt es einen Katalog, den man in der Kategorie Kunstobjekt verorten darf. Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Internet: www.alpinarium.at (hau)