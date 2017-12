Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Von der „Alten Figur“, entstanden Anfang der 1960er Jahre, heißt es, Walter Pichler habe sie in seinem Wiener Atelier jeden Abend in die Horizontale gelegt und morgens wieder aufgerichtet. Zum kompromisslosen Hüter seiner mitunter kultisch wirkenden Geschöpfe wurde Pichler bekanntlich in dem von ihm Anfang der 1970er Jahre erworbenen Bauernhaus im burgenländischen Sankt Martin an der Raab: Dort hat er für sie Behausungen ge- und das Gehöft zum Skulpturenhaus umgebaut.

In den 1960er Jahren gehörte Pichler, 1936 in Südtirol geboren, in Telfs aufgewachsen und 2012 in Wien verstorben, zur Speerspitze der Architektur-Avantgarde, seine radikal-utopischen Entwürfe wurden im New Yorker MoMA gezeigt, so manche seiner „Prototypen“ wirken heute angesichts der medialisierten Welt nicht weniger als prophetisch. Der Architekt und Bildhauer Pichler hing der Idee des Gesamtkunstwerks an, eine Sonderstellung nimmt in seinem künstlerischen Referenzsystem die Zeichnung ein, ist sie doch Ausgangspunkt für fast alles. „Ich könnte kaum denken, ohne zu zeichnen“, hat der Künstler selbst einmal gesagt.

Einblick in dieses Denken und stetige Weiterdenken von elementaren Formen, Raumsituationen, Geometrien und dem Verhältnis zwischen Mensch und Architektur / Skulptur lässt sich nun nehmen, wenn die Galerie Thoman verschiedene Gruppen von Zeichnungen um fünf autonome Skulpturen Pichlers gruppiert. Das Spektrum reicht von wie eilig hingeworfen wirkenden Entwurfsskizzen über präzise ausgearbeitete Konstruktionszeichnungen und Verhältnis-Variationen bis zu Gouachen, in denen auch das Malerische Platz hat.

Fünf autonome Skulpturen Pichlers bilden schließlich das Herzstück dieser konzentrierten Schau, die durchaus museale Qualität hat. Verfolgt sie doch auch die Entwicklungslinien im bildhauerischen Oeuvre des Künstlers: Während eines Studienaufenthaltes in Paris 1960 begegnet Pichler unter anderem Alberto Giacometti, im selben Jahr entsteht die „Kleine Figur“, ein langgezogenes, fragiles Wesen aus Drahtgeflecht – das Pichler mit brachialem Eigensinn in einen Schraubstock spannt. Der Ausbruch aus Routinen und Aufbruch zu Neuem waren Pichler’sche Konstanten, aber auch das Weiterdenken von formalen Elementen zeigt sich in „Schmetterling Gebäude und Frau aus Metall“, so der Skulpturen zitierende Titel der Schau, schön.

Da wird etwa der säulenartige Sockel der „Alten Figur“ zum autonomen „Gebäude“ – oder erahnt man in der bereits in St. Martin entstandenen „Frau aus Metall“ (1990) die Grundformen des „Schmetterlings“ aus Gips.