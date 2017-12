Innsbruck – Rund 50 Werke zeitgenössischer Künstler mit Bezug zu Tirol sind vom Land Tirol in den vergangenen drei Jahren angekauft worden. Das Ferdinandeum der Landesmuseen zeigt diese Arbeiten in der Ausstellung „arttirol. Kunstankäufe des Landes Tirol 2014 - 2016“. Schwerpunkte der Ausstellung sind feministische Positionen, die Erinnerungskultur sowie Serielles und Mediales.

Seit 2001 berät eine wechselnde, unabhängige Fachjury die Tiroler Landesmuseen beim Aufbau einer Sammlung zeitgenössischer Kunst mit Tiroler Profil. Die gesamte Sammlung umfasse mittlerweile über 8.000 Werke aus Tirol sowie Arbeiten österreichischer Künstler, die international beachtete Positionen vertreten oder einen Bezug zu Tirol haben, hieß es bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

In der am Donnerstag eröffneten Ausstellung präsentiert das Ferdinandeum bis zum 18. Februar 2018 die Ankäufe der Periode 2014 bis 2016, ausgewählt von der aktuellen Jury bestehend aus Günther Dankl, Kustos der Kunstgeschichtlichen Sammlungen ab 1900 & Grafischen Sammlungen der Tiroler Landesmuseen, Matthias Mühling, Direktor des Lenbachhauses München und Eva Maria Stadler von der Universität für angewandte Kunst Wien. Die Sammlung der Landesmuseen wird dadurch durch Werke zahlreicher regionaler zeitgenössischer Künstler ergänzt, darunter Annja Krautgasser, Franz Wassermann und Rens Veltman.

Wer von der Ausstellung jedoch einen starken regionalen Bezug erwarte, werde überrascht sein, denn schon längst sei Kunst nicht mehr regionalisiert, erklärte Wolfgang Meighörner, Direktor der Tiroler Landesmuseen. Durch den Anstieg der Mobilität und den Rückgang von Rastervorgaben habe sich auch in Tirol eine von nationalistischer Prägung unabhängige Kunstszene entwickeln können. So zeigt die Ausstellung unter anderem Fotoarbeiten, Videos, Gemälde und Installationen mit verschiedenen Schwerpunkten. Der Fokus in dieser Ankaufsperiode liegt dabei auf feministischen Positionen der 1970er- und 80er-Jahre und der Gegenwartskunst, Positionen mit aktueller gesellschaftspolitischer Auseinandersetzung sowie internationalen Positionen mit klarer Anbindung an das regionale Kunstgeschehen.

Franz Wassermanns „Temporäres Denkmal - Prozesse der Erinnerung“ von 2004/05 etwa beschäftige sich mit dem Euthanasie-Programm der Nationalsozialisten und stelle damit ein wichtiges Zeichen der Erinnerungskultur in Tirol dar. Auch die konzeptionelle Dokumentation „Die Tabakfabrik“ von Rens Veltman aus dem Jahr 1980 erinnere an ein Stück Tiroler Geschichte und sei ein bedeutendes Zeugnis für eine kulturpolitische Diskussion in Schwaz, hieß es bei einer Presseführung. Die Themen Liebe, Erotik und Sexualität stehen wiederum im Zentrum von Renate Bertlmanns Arbeiten und werfen ein Schlaglicht auf die innersten Bereiche der weiblichen Psyche.

Mit einem jährlich auf 180.000 Euro beschränkten Budget für Neuankäufe sei die sorgfältige Auswahl der Werke für die Tiroler Kunstsammlung sehr wichtig, betonte Meighörner - „die einzelnen Käufe müssen sitzen“. In der Vergangenheit hätten die Jurymitglieder stets eine sehr gute Nase bewiesen, auf Entwicklungen am Kunstmarkt richtig reagiert oder diese sogar gesetzt. So habe sich etwa der Wert der in der Sammlung enthaltenen Werke von Thomas Bayrle seit dem Ankauf verdreifacht. „Wir beabsichtigen jedoch freilich nicht, mit den Werken zu handeln, sondern möchten langfristig eine Sammlung aussagekräftiger Stücke für zukünftige Generationen bewahren“, so Meighörner. (APA)