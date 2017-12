Imst – Das letzte Kunststraßen-Wochenende steht vor der Tür und setzt die Schwerpunkte Performance, Theater und Literatur.

An den unterschiedlichsten Schauplätzen finden Aktionen und Vorführungen statt. Das Museum im Ballhaus wird von der Theatergruppe Hoangart bespielt: Jeweils ab 17 Uhr bringen die Schauspieler am Samstag und Sonntag ihre Eindrücke zu Imst auf die Bühne. Die Theatergrupp­e ein/aus ist am Samstag ab 14 Uhr vom Stadtplatz (Ausstellung Chris Moser) aus in der Stadt unterwegs. Den Abschluss der Kunststraße Imst 2017 machen die Autorinnen der Gruppe Wortraum am Sonntag um 19 Uhr im Wieder­lesen.

Alle Galerien haben am Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Die Künstler freuen sich über einen kreativen Austausch und konstruktive Gespräche. (TT)