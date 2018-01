Von Edith Schlocker

Kitzbühel – Mit Hans Weigand verbinde ihn eine „schöne Freundschaft“, sagt Erwin Wurm, und außerdem spielten Felsbrocken in ihrer beider Arbeiten eine gewisse Rolle, weshalb es schön sei, diese einmal in einer gemeinsamen Ausstellung zu präsentieren. Der 63-jährige international umtriebige Bildhauer, der im vergangenen Jahr die Ehre hatte, neben Brigitte Kowanz den österreichischen Pavillon bei der venezianischen Biennale zu bespielen, hat nach Kitzbühel neben hinlänglich bekannten „Gurken“ auch drei Steine-Schlepper mitgebracht.

Sie seien für ihn das Synonym für Tirol, sagt Erwin Wurm, ohne dies näher erklären zu können. In ihrer Symbiose aus Paradoxem und Absurdem sind die Steine-Schlepper aber ganz typisch für den künstlerischen Ansatz des gebürtigen Steirers, immer mit dem Ziel, sich der Wirklichkeit aus einer völlig ungewohnten Perspektive anzunähern. Von den Menschen, die die Steine schleppen, sind nur die Beine zu sehen. Sie sind weiß, aus Acryl gegossen und in der Art, wie sie zueinander stehen, Ausdruck ganz unterschiedlicher Befindlichkeiten.

Einer der Schlepper scheint Sisyphos gleich einen riesigen Stein auf einen Berg hi­naufzuschaffen, dem anderen scheint das Gewicht keine Last zu sein. Die Steine sind aus der Heimat Erwin Wurms stammende Findlinge. Teilweise sind sie bemoost, die naturgegebenen Strukturen bleiben unbehandelt. Der Findling wird zum Gebirge, zum archaisch Naturgewaltigen, an dem sich das kleine Menschlein abarbeitet.

Wie anders kommen da die Gurken daher, die Erwin Wurm hyperrealistisch nachformt und allein oder in kleinen Gruppen auf Podeste stellt. Sie seien Selbstporträts, sagt der Meister, beziehen sich letztlich auf die „Lächerlichkeit des männlichen Stolzes“. Dass hier viel Ironie mit im Spiel ist, ist unüberhör- bzw. sehbar, genauso wie eine unermüdliche Lust am Hinterfragen gängiger Sehweisen und bildhauerischer Praktiken.

Dieser in gewisser Weise spielerische Ansatz verbindet Wurm auch mit Hans Weigand. Bei ihm ist es allerdings die Lust am Mixen unterschiedlichster Techniken, wie die Arbeiten zeigen, die der ebenfalls 63-jährige gebürtige Tiroler in Kitzbühel zeigt. Auf große Holzplatten malt Weigand seine eigenartig zwischen Realität und Wirklichkeit lavierenden Bilder, in denen von gewaltigen Wellen umtoste Felsen eine zentrale Rolle spielen.

Die Jahre, die er in Kalifornien gelebt hat, wo ihn das Surfen mehrere Male in grenzgängerische Situationen gebracht habe, inspiriere ihn zu diesen Bildern genauso wie Filmsequenzen, etwa aus „Psycho“. Ohne allerdings zu Albtraumhaftem zu werden, sondern fast märchenhaften Bildern. Gepuzzelt als raffinierter Mix aus in subtiler Farbigkeit Aquarelliertem, Gedrucktem und Geschnitztem. Das Schnitzmesser nimmt der Künstler ganz zuletzt in die Hand, um eine abstrakte „Zeichnung“ über die realistische Basis zu legen. Was den Arbeiten fast sezessionistisch dekoratives Flair verleiht.