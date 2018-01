Von Markus Schramek

Innsbruck – Alfons Walde (1891–1958) steht hoch im Kurs – bei Kunstfreunden und Betrügern gleichermaßen. Werke des Malerstars aus Kitzbühel werden gefälscht, was Pinsel und Temperafarben hergeben. Nachahmungen berühmter Walde-Sujets wie das „Auracher Kirchl“, „Aufstieg“ oder „Bauernsonntag“ feiern in der Fälscherszene fröhliche Urständ. Eine Nachproduktion fast wie am Fließband, in der Hoffnung auf schnelles Geld.

Im Atelier von Verena Gschnitzer-Konzert in Innsbruck landet so gut wie jede Woche „Kunst“ zweifelhafter Herkunft: Angebliche Waldes, aber auch vermeintliche Werke Max Weilers oder von Albin Egger-Lienz werden hier vorgelegt, das Who-is-Who der Tiroler Maler eben. Oft sind es Fälschungen, manche davon tauchen bereits zum wiederholten Male auf.

Mit Kennerblick beäugt die Kunstexpertin eingelangte Sendungen. Dann verfasst sie Gutachten und erklärt Werke für echt oder gefälscht. Gschnitzer-Konzert musste für diese Tätigkeit umfassende Prüfungen absolvieren und darf sich nun mit einem Berufstitel schmücken, der mehrere Zeilen in Anspruch nimmt: „Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Malerei und Graphik des 19. und 20. Jahrhunderts“. Geirrt hat sie sich mit ihrem Fachurteil bisher noch nie, „zumindest ist mir kein Fall bekannt“.

Nur ein handverlesenes Grüppchen von Fachleuten verfügt über die gutachterliche Befähigung. Gschnitzer-Konzert wurde diese gewissermaßen in die Wiege gelegt. Ihr Vater Peter Konzert ist anerkannter Kunst- und Walde-Kenner. Unterstützt von Gert Ammann, dem Ex-Direktor des Tiroler Landesmuseums, sowie von Kunsthistoriker Carl Kraus, hat Konzert senior ein privates Archiv angelegt, das seine Tochter nun weiterführt: Abbildungen echter Waldes werden in einem Ordner aufbewahrt, Abkupferungen in einem anderen.

Beim Durchblättern muss die Expertin schmunzeln. „Manche Fälschungen sind derart plump, dass man sie auf den ersten Blick erkennt“, sagt Gschnitzer-Konzert. Die Proportionen der dargestellten Personen stimmen nicht, oder die Schatten auf den Bildern fallen gänzlich wider die Natur. Solche Indizien entlarven Pinselstriche aus dilettantischer Hand. Ganz dreiste Betrüger kritzeln einfach „Walde“ unter ihr Machwerk. Die erfundene Signatur weist aber nur entfernte Ähnlichkeit mit der echten auf.

„Auch die Bild-Rückseite ist aufschlussreich“, betont Gschnitzer-Konzert. Denn Künstler setzen auf der Kehrseite bestimmte Kniffe und Materialien ein, um Bilder technisch stabil zu halten.

Ein hervorragendes Unterscheidungsmerkmal ist die Farbpalette. Ungewöhnliche Schattierungen und Farbtöne helfen dabei, echte Kunst von Plunder zu separieren.

Das gestrenge Licht einer UV-Lampe liefert ebenfalls manch erhellende Erkenntnis: Wird ein Bild im Dunkeln mit einem solchen Behelf gescannt, werden nachträgliche Manipulationen und Retuschen sichtbar. Das sind deutliche Spuren betrügerischen Handwerks.

Selbst im überschaubaren Tiroler Kunstmarkt wird für große Kunst großes Geld bezahlt. Für einen Walde an den eigenen vier Wänden sind schnell bis zu 500.000 Euro hinzublättern. Angesichts solcher Summen würde man meinen, die Käufer hätten sich im Vorfeld von der Echtheit überzeugt.

Doch das ist nicht immer der Fall. Gschnitzer-Konzert musste schon manchem Käufer die schlechte Nachricht überbringen: Das von ihm gekaufte „Original“ ist in Wahrheit eine Fälschung.

Die Summen, die dabei in den Sand gesetzt werden, kann man nur erahnen. Ein Gutachten vorab ist da zweifellos günstiger. Gschnitzer-Konzert stellt für ihre Dienste „ab 120 und maximal bis zu 1000 Euro in Rechnung“, je nach Wert des Gemäldes.

„Anzeigen betrogener Kunstkäufer gibt es bei uns so gut wie nie“, teilt Polizeisprecher Stefan Eder nach Durchsicht der Statistiken mit. Gut möglich, dass man über einen solchen kapitalen Fehlkauf lieber schweigt – sofern man ihn überhaupt entdeckt.