Von Matthias Reichle

und Peter Jaritz

Imst – Es war eine kritische Jury, die das Plakat zur heurigen Imster Buabefasnacht am 4. Februar auszuwählen hatte – nicht etwa das Fasnachtskomitee oder Kunstsachverständige, sondern die Imster Kinder – die Akteure der Fasnacht – selbst. „Die Schüler des Gymnasiums hatten unter der Aufsicht von Prof. Clemens Schmid 20 Entwürfe gemacht. Eine Vorauswahl von acht Bildern wurde an die Volksschulen verteilt“, erklärt Fasnachts-Schriftführer Nikolaus Larcher das Prozedere. Jedes Kind hatte einen Punkt zu vergeben. Dass das Ergebnis dann so eindeutig ausfiel, ist doch überraschend. Das Bildnis einer Rollerlarve samt Aufputz, das die diesjährige Plakatserie ziert, stammt von Laura Waltner aus der 4a. 275 Punkte erhielt sie dafür, während der Zweite nur 45 Punkte bekam, staunt auch Larcher, der selbst vom Detailreichtum des Gemäldes begeistert ist. Erneut lag der gesamte Prozess von der Kreation bis zur Abnahme heuer in den Händen der Imster Kinder und Jugendlichen. Dass die Motivwahl diesmal aber ausgerechnet auf einen Roller fiel, sorgte für einige Witzeleien in Fasnachtskreisen. Lauras Papa, der stellvertretende Fasnachtsobmann Manfred Walt­ner, war stolz auf seine Tochter und ihr Werk. Er machte aber auch keinen Hehl daraus, dass er es lieber gesehen hätte, wenn endlich ein Bär aufs Plakat gekommen wäre. Ist er doch als brauner Bär selbst fanatischer Fasnachtsteilnehmer.

Zu sehen sind die Plakate überall in der Stadt – im Großformat im Bereich untere Langgasse / Bundesstraße.

Unterdessen wird bereits eifrig für die Fasnacht geprobt. Hat man bei den Großen meistens nur an den Sonntagabenden nach der Abendmesse eine Schellerprobe abgehalten, so probieren die Jungen auch unter der Woche. Die Zeitspanne muss perfekt genützt werden.