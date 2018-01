Von Gerlinde Tamerl

München – Im Jänner weht an der U-Bahn-Station am Königsplatz ein eisiger Wind, während man darauf wartet, von der Rolltreppe in die unterirdisch gelegene Ausstellungshalle, den Kunstbau, zu gelangen. Die schnörkellosen, wandlungsfähigen Räumlichkeiten sind eine Erweiterung der Städtischen Galerie im Lenbachhaus. In diesem Standort steckt eine große Anziehungskraft, denn hier wird die Kunst zu einem unausweichlichen Bestandteil einer U-Bahn-Transferstrecke und rückt damit nah an den Alltag vieler Menschen heran.

Es ist eine leuchtende Farbenpracht, von der man bereits beim Eintreten in die Ausstellung empfangen wird. Mit 130 Gemälden wird hier die umfassendste Schau zum Werk Gabriele Münters (1877–1962) seit 25 Jahren präsentiert. Eine Vielzahl der Gemälde stammt aus dem Nachlass der Künstlerin. Kuratiert wurde diese sehenswerte Ausstellung von Isabelle Jansen und Matthias Mühling.

Münter wurde zeit ihres Lebens unterschätzt. Anders als ihren Künstlerkollegen blieb ihr als Frau der Zugang zur Kunstakademie verwehrt. Stattdessen besuchte sie eine Malerschule und lernte dort den weltberühmten russischen Maler Wassily Kandinsky (1866–1944) kennen. Obwohl er bereits verheiratet war, lebten die beiden mehrere Jahre lang ihre Beziehung offen aus.

Münter war eine wandlungsfähige Künstlerin, das zeigen ihre eigenwilligen Kompositionen, stets setzt sie selbstbewusste Linien. Ihre Motive fand sie vor allem in vermeintlich unscheinbaren, geradezu intimen Alltagsszenen. Konsequent distanziert sie sich von gefälligen Posen: So stellt sie eine schreibende Dame im Pyjama dar, Musizierende oder Arbeiter auf einer Baustelle, auch auf traurigen Menschen ruht ihre sensible Aufmerksamkeit.

Viel zu lange stand Münter zu Unrecht im Schatten Kandinskys, ihrer großen Liebe. Dabei hat gerade er viel von Münters handwerklichem Können profitiert. Ohne sie wäre er gewiss nie so berühmt geworden. Denn Münter war es, die einen beträchtlichen Bestand seiner Werke vor dem nationalsozialistischen Terror rettete. Von Münters Gemälden geht eine zauberhafte Leuchtkraft aus, die man nur allzu gerne als herzstärkenden Proviant mit nach Hause nehmen möchte.