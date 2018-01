Von Barbara Unterthurner

Innsbruck — Er ist nach wie vor einer der wichtigsten lebenden Vertreter der informellen Kunst in Österreich. Der Kärntner Hans Staudacher, in zahlreichen klassischen Tiroler Sammlungen, allen voran dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum vertreten, wird heute 95 Jahre alt.

Geboren ist der ewige Revolutionär im kärtnerischen St. Urban, aufgewachsen in Villach. Bereits damals soll ein Lehrer das Talent des Jungen erkannt haben und ihm die Arbeit als „Maler" herangetragen haben. Dieser meinte aber vielmehr die Tätigkeit des Anstreichens, auf die Staudacher lieber verzichtete, er wollte doch Künstler werden. Längere Aufenthalte in Paris — Wien war dem ambitionierten Jungspund damals schon zu provinziell — und die Auseinandersetzung mit den lyrisch-abstrakten Arbeiten von George Mathieu prägten ihn nachhaltig. Im vorherrschenden Stil, mitunter auch Tachismus genannt, fühlte sich Staudacher wohl, dieser lehnte mit Mathieu stark an der japanischen Kalligraphie an und wurde in Arbeiten des Kärntners aus dieser Zeit um eine impulsiver­e, verdichteter­e Komponente erweitert. Besonderes Merkmal ist die Arbeit in engen Strukturen, oftmals auch umgesetzt in mehrschichtigen Collagen, welche mithilfe von textlichen Elementen entstehen, mit Sprache, mit Schrift, die ihn auch Einflüsse von Dada nicht verneinen lassen.

Bei allen Versuchen einer sauberen, stilistischen Einordnung sei bedacht: Staudacher war Autodidakt, revolutionär und stets einfach Staudacher. Und ist dieser Linie geblieben. Die Nähe zur Szene schaffte der Künstler durch eine enge Verbindung mit der Wiener Secession. 1956 war er mit Zeitgenossen und Vorbildern wie Josef Dobrowsky, Joannis Avramidis, Richard Gerstl oder Josef Pillhofer im Österreichischen Pavillon der Biennale in Venedig zu sehen und besetzte auch in diesem Plenum eine sehr eigenwillige Position.

In Schauen des inzwischen klassisch gewordenen Informels wurde Staudacher deshalb immer wieder als ganz spezieller Vertreter der lyrischen Abstraktion in Österreich herangezogen. Auch wenn er bekanntlich „immer gegen den Strom gemalt" hatte, als Klassiker bezeichnet zu werden, war dem Künstler nie unangenehm. Denn der Erfolg in Österreich ließ zunächst einige Zeit auf sich warten: ein Umstand, den der Künstler 1964 mit der Aktion „Bilderverbrennung" vor der Secessio­n quittierte. Heute sind Staudachers Werke im Kunsthandel hochdotiert und auf Kunstmessen ein Fixstarter, trotzdem liegen repräsentative Rückblicke, auch große institutionelle Schauen, schon einige Jahre zurück: Die letzte große Einzelschau in Tirol war ihm wohl zur Eröffnung der Thoman modern 2011 gewidmet, die damals „Hans Staudacher. 60 Jahre Malerei" feierte. Eine Retrospektive im MMKK, in seiner Heimat, gab es 2008. Das Essl Museum veranstaltete 2014 eine Schau, die in „Österreichische Modern­e. Staudacher und Zeitgenossen" aber auch Josef Mikl, Markus Prachensky und Wolfgang Hollegha in den Mittelpunkt stellte.

Zuletzt war weniger der Künstler selbst, sondern vielmehr ein interessanter Nebeneffekt der Kunst des Informels, ein Stil, bei dem die Handschrift (nur vermeintlich) von Zufall und Spontanität abgelöst wird, im öffentlichen Gespräch. Dass das Fälschen eines informellen Bildes eine leichte Sache sei, glaubte vergangenes Jahr ein Brüderpaar aus Oberösterreich, das insgesamt 22 Fälschungen von Staudacher in Umlauf gebracht hatte. Damals wurden 15 Gemälde und sieben Aquarelle sichergestellt, der Meister selbst hat die Bilder schließlich als „nicht seine" erkannt und kategorisiert.