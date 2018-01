Von Miriam Hotter

St. Johann i. T., Kitzbühel – Mit einem leichten Hüftschwung nimmt Franz Pfurtscheller auf einer Barbank in einem Kitzbüheler Café Platz. Mit seinen 81 Jahren strotzt der St. Johanner nur so vor Energie und sprüht vor Ideen. Und die braucht er auch. Immerhin entwirft und fertigt Pfurtscheller die Auszeichnungen für die Sieger des Junior Race am heutigen Dienstag im Rahmen des Hahnenkammrennens. Wie die Trophäen für die besten Nachwuchstalente aussehen, bleibt bis dahin aber ein Geheimnis.

Pfurtschellers künstlerisches Schaffen ist nicht nur kurz vor dem Hahnenkammrennen gefragt. Immer dann, wenn der Kitzbüheler Ski Club (KSC) eine Trophäe oder ein besonderes Geschenk braucht, macht sich Pfurtscheller an die Arbeit. „Zum Beispiel soll ich eine Auszeichnung für den ehemaligen französischen Skirennläufer Jean-Claude Killy machen“, erzählt der ehemalige Trainer, Sicherheitschef für die Streif-Rennstrecke und nunmehrige KSC-Weisenrat. Killy siegte vor 50 Jahren sowohl in der Abfahrt als auch im Slalom und damit in der Kombination. Auch für den ehemaligen Schweizer Skirennfahrer Dumeng Giovanoli ist ein besonderes Erinnerungsstück vorgesehen.

Für seine Werke verwendet Pfurtscheller den teilweise rötlich gefärbten, rund 200 Millionen Jahre alten Hahnenkammstein. Und wie der Name bereits verrät, findet man diesen Stein am Hahnenkamm in Kitzbühel. „Die schönsten Steine gibt es zwischen der Mausefalle und der Seidlalm“, weiß Pfurtscheller. Um an das Objekt der Begierde zu kommen, muss Pfurtscheller graben, denn jene Steine an der Oberfläche sind für ihn nicht verwendbar, weil sie verwittert sind. Immer wieder zugute kamen ihm dabei Sprengungen, die am Hahnenkamm für Kunstschneeanlagen oder Pistenbauten vorgenommen wurden und den Hahnenkammstein freilegten. „Es handelt sich dabei um ein zusammengepresstes Konglomerat.“ Dessen Bearbeitung sei nicht leicht. „Weil es aus harten und weichen Schichten besteht.“ Um dieses Gestein trotzdem bestmöglich bearbeiten zu können, benutzt Pfurtscheller Diamantwerkzeug. Zum Beispiel dienen Diamantscheiben zum Schneiden und Polieren des Hahnenkammsteines.

Die Fertigkeiten, die es für diese Arbeit braucht, hat sich Pfurtscheller selbst angeeignet. Dabei konnte er auf seinen guten, bereits verstorbenen Freund Gernot Schluifer aus Kirchdorf zählen. „Er war mein Lehrmeister“, sagt der St. Johanner, der Maschinenbau gelernt hatte. Schluifer schuf Kunstwerke aus Glas und Metall, später arbeitete er auch mit Steinen. Pfurtscheller war und ist immer noch ein Bewunderer seiner Arbeit und fing an, ebenfalls künstlerisch tätig zu sein.

Mit Erfolg. Seine Werke fanden großen Anklang und Pfurtscheller verbrachte immer mehr Zeit mit seinem neuen Hobby. Es entstanden Preise, Geburtstagsgeschenke und Erinnerungsstücke.

Zu seinen berühmtesten und größten Werken zählt etwa das zweieinhalb Meter hohe Stahlgebilde am Hahnenkamm, das sämtliche Windrichtungen zeigt. Außerdem brachte Pfurtscheller den Stein für die Errichtung des Legendparks in Kitzbühel ins Rollen. Dort sind verstorbene Skirennfahrer wie Toni Sailer, Christian Pravda, Herbert Huber und Christl Haas verewigt.

Ans Aufhören denkt Pfurtscheller noch lange nicht. „Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet, wenn ich nichts zu tun hätte, wäre es ja langweilig. Außerdem habe ich Spaß. Die meiste ,Gaude‘ habe ich, wenn sich jemand über ein Werk von mir freut.“