Von Edith Schlocker

Innsbruck – Es kann durchaus passieren, dass David Rych von seinem „Kind“, das allerdings ein Roboter ist, als „peace of shit“ beschimpft wird. Was der 42-jährige Innsbrucker, der in Berlin lebt und seit vier Jahren an der Universität für Wissenschaft und Technologie im norwegischen Trondheim unterrichtet, allerdings nicht wirklich persönlich nimmt. Ist doch viel Ironie bei der „BesucherInnenschule“ im Spiel, die Rych speziell für die Galerie Widauer konzipiert hat.

Sieht man von den Zeichnungen ab, die die auf einem Stuhl sitzende Puppe umhängen und bereits 2010 bei der Manifesta 8 in Murcia zu sehen waren. Sich beziehend auf typische popartistische Bildwelten, deren schriftlich wiedergegebener digitaler Kommentar oft so absurd daherkommt, dass er sich jeder menschlichen Logik entzieht.

Genauso wie die an die Galeriewand projizierten Analysen der Ausstellungsbesucher durch die mit einem schwarzem Trainingsanzug gekleidete, auf einem Stuhl sitzende androgyne Puppe. Ihr Schädel ist offen, verkabelt mit einem Computer. Der von Rychs Künstlerkollegen Martinus Suijkerbuijk mit Informationen gefüttert wurde, die mit dem kulturellen Vokabular der westlichen Welt der vergangenen 50 Jahre zu tun haben. Gefiltert durch Algorithmen, fällt das Urteil der Puppe darüber, was oder wen sie sieht, höchst überraschend aus. Driftet jedenfalls meist radikal mit der Wirklichkeit auseinander, wenn etwa im galeristischen Innenraum von Wolken am blauen Himmel die Rede ist.

David Rych spielt in seiner Installation reizvoll mit der zunehmend grassierenden Angst der Menschen vor künstlichen Intelligenzen. Der Angst, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, dass Maschinen das Individuum ersetzen und Science Fiction keine Fiktion mehr ist.