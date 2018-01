Von Catharina Oblasser

Tristach, Salzburg – „Cavaliere di San Silvestro Papa“: So darf sich der Osttiroler Künstler Jos Pirkner ab morgen Dienstag nennen. Da erhält der 90-jährige große Meister eine der höchsten Auszeichnungen, die die katholische Kirche zu vergeben hat: den Päpstlichen Silvesterorden.

Die Zeremonie findet in Salzburg statt, erläutert Kurt Sonneck, Sprecher der Erzdiözese Salzburg. „Sie beginnt um 10.30 Uhr mit einer Begrüßung durch Erzbischof Franz Lackner.“ Erst werden der Rupert-und-Virgil-Orden sowie das Ehrenkreuz an vier andere verdiente Personen vergeben, dann folgt Pirkners großer Auftritt. Die Laudatio für den Bildhauer und Maler aus Osttirol wird der Diözesankonservator Roland Kerschbaum halten.

Der Päpstliche Silvesterorden würdigt Verdienste, die in ihrer Bedeutung über die Heimatdiözese hinausgehen. Und die Verdienste Pirkners füllen in der Begründung zur Verleihung eine ganze Seite.

„Mit seinen Werken zählt Jos Pirkner zu den bedeutendsten Bildhauern in Tirol“, heißt es etwa. Verschiedene Altäre und Heiligenfiguren seien in Kirchen auf der ganzen Welt zu sehen. „Die starke Wirkung seiner Gestalten und die unglaubliche Kraft der Figuren zeigt sich besonders bei der Gestaltung von Kreuzen und Gräbern – der Glaube an die Auferstehung, ebenso die Gegenwart Christi in der Erfahrung der Emmausjünger, lassen niemanden unberührt, der seine Werke betrachtet. Er hat durch seine Werke in herausragender Weise der Botschaft des Evangeliums für das 20. und 21. Jahrhundert ein Gesicht gegeben.“ Jos Pirkner sei im Leben seiner Heimatpfarre, in Tristach, ein wohlbekannter Künstler und Christ, der in seinem Werk ein starkes Zeichen des Glaubens biete. Aus gegebenem Anlass spreche ihm auch die Erzdiözese Salzburg einen besonderen Dank aus.

Der Orden geht auf Papst Silvester I. († 335) zurück, der laut Erzdiözese „wegen seines Eifers für die Kirche und als Botschafter des Friedens verehrt wird“. Sein Bildnis ist auch auf der Auszeichnung zu sehen. Traditionellerweise haben Träger dieses Ordens sogar das Privileg, auf dem Pferd die Stufen zum Petersdom in Rom hinaufzureiten.

Jos Pirkner wurde am 2. Dezember 1927 in Sillian geboren und lebt in Tristach. Neben vielen sakralen Werken schuf er auch die „Bullen von Fuschl“, die vor dem Hauptquartier der Red-Bull-Zentrale stehen. Pirkner erhielt unter anderem das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.