Fügen – Seit Anfang Dezember sind in der Galerie im FeuerWerk die Weihnachtskrippen des verstorbenen Künstlers Johann Eberharter zu besichtigen. In der einzigartigen Ausstellung erhält man einen Überblick über seine Werke. Gezeigt werden einige seiner Hauptwerke, wie seine drei großen Stubenkrippen, die seit Jahrzehnten erstmals wieder gemeinsam zu sehen sind. „Honis“ – wie Johann Eberharter gerne genannt wurde – schnitzte nicht nur die Figuren, sondern fasste sie zum Teil selbst, baute die Berge und malte auch die Hintergrundbilder. Zu Lichtmess am 2. Februar wird die Krippenausstellung feierlich beendet. Die Gruppe Saitensprung vom Weerberg sorgt für einen musikalisch stimmungsvollen Abend. Konzertbesucher können die Krippenausstellung vorab gratis besuchen.

Bis Lichtmess sind die Krippen noch von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr im FeuerWerk in Fügen zu sehen. (TT)