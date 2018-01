Innsbruck – Die Galerie Rhomberg zeigt neue Arbeiten des 1967 in München geborenen Künstlers Robert Gfader. „Big Sky“ heißt die Ausstellung, die in zwei Räumen teilweise großformatige Werke des Künstlers präsentiert.

Die drei abstrakten Ölgemälde im ersten Raum erscheinen aufgrund ihrer Größendimension, Farbigkeit und Tiefenwirkung wie Himmelszelte, die den Betrachter in eine wild tobende Wetterlage eintauchen lassen. Dass Gfader Architektur studierte, erstaunt keineswegs, denn es scheint, als würde er die Öl­farbe nicht wie eine flüssige Materie behandeln, sondern wie einen Werkstoff, mit dem er eine dreidimensionale Welt baut. Gfader setzt dabei ganz bewusst auf intensive Farben: Sattes Blau, tiefes Rot oder strahlendes Gelb wechseln einander ab.

Ganz anders offenbart sich der zweite Ausstellungsraum: Hier zeigt sich eine neue Facette dieses wandlungsfähigen Künstlers. Die filigranen, linear gehaltenen Frottagen vermitteln einen geradezu schwebenden Eindruck und bezaubern durch ihre reduzierte Farbigkeit. Hier könnte man Baupläne denken. Das monochrome blaue Gemälde im selben Raum kontrastiert diese sachlich anmutenden Arbeiten.

Gfader studierte Architektur in Innsbruck. Ab 1994 widmete er sich der Malerei, die er nach Studienaufenthalten in New York und Los Angeles zunächst aufgab, um sich anderen medialen Arbeitsweisen zuzuwenden. Gfader ist nun wieder zur Malerei zurückgekehrt. (geta)