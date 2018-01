Von Edith Schlocker

Innsbruck – Im Foyer der Messehalle A stehen noble schwarze Karossen, in der Halle, wo die 22. ART Innsbruck ihre Kojen aufgestellt hat, wird es erwartungsgemäß bunt. Im wahrsten Sinn des Wortes wie im übertragenen. Zeigen hier doch rund 90 Aussteller Kunst in sämtlichen Themen, Techniken, Formaten und Preisklassen neben Vielem, das nur so tut, als wäre es Kunst. Wobei sich dieses heuer immerhin zu Clustern ballt, etwa bei der „art projekt show“ des Innsbrucker artroom21, hinter dem niemand Geringeres als ART-Chefin Johanna Penz steckt.

Die auch bei der 22. Auflage der Innsbrucker ART als einziger „Filter“ zwischen Ausstellungswilligen und dem, was diese ausstellen, geschaltet ist. Der Installierung einer Fachjury, wie es für Kunstmessen eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, widersetzt sich Penz seit Jahren. Kuratiert ist von Birgit Fraisl, der Betreiberin des Innsbrucker artdepot, allein die heurige Sonderschau, die der deutschen Konzept- und Performancekünstlerin Mia Florentine Weiss gewidmet ist. Die mit ihren formal spektakulären Inszenierungen, in deren Mittelpunkt meist ihr eigener, u. a. als Skelett inszenierter, schöner Körper steht, wunderbar auf einen „Jahrmarkt“, wie es die ART ist, passt.

Fündig wird hier so ziemlich jeder. Der Liebhaber von Gartenzwergen, geschnitzten Hühnern, tirolischer Haute Couture und „Juke-Art“ genauso wie der, der erstklassige Druckgrafik von Wesselmann über Warhol bis Baselitz, Prachensky und Flora mag. Um aus der Flut mittelmäßiger „Gebrauchskunst“ da und dort erstaunliches Neues oder auch Älteres herauszufiltern, braucht man allerdings zuweilen Scheuklappen.