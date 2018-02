St. Anton a. A. – Für die in Schwabmünchen bei Augsburg lebende Künstlerin Kersten Thieler-Küchle ist St. Anton so etwas wie eine zweite Heimat. Seit 25 Jahren ist die akademische Malerin und Bildhauerin zu Gast in der Arlbergregion und sie wurde dafür kürzlich vom Tourismusverband mit dem Goldenen Adler ausgezeichnet.

Seit knapp 20 Jahren pflegt Kersten Thieler-Küchle auch eine Freundschaft mit dem St. Antoner Künstler Peppi Spiss und ist sehr engagiert bei den Arlberger Kulturtagen tätig. Zum einen ist Kersten Thieler-Küchle dort als Künstlerin stets präsent und in ihrer Funktion als Sektionschefin der Kulturtage sorgt sie für die internationale Publizität der Veranstaltung. Gemeinsame Ausstellungen mit Peppi Spiss in Florenz, Berlin oder New York zeugen von einer großen künstlerischen Verbundenheit.

Aktuell präsentiert sich Kersten Thieler-Küchle mit einer Ausstellung in der Raiffeisenbank in St. Anton. Unter dem Titel „gesehen/gedacht/gemalt“ ist es ein Einblick in ein Schaffen der Vielfalt sowohl in technischer als auch thematischer Hinsicht. Ob Landschaft, Akt oder Stillleben – ausgehend von einer konkreten Bildvorstellung entwickelt sie Bildwelten, in denen Reales mit zutiefst persönlichem Empfinden in idealer Konstellation verschmilzt. (hau)