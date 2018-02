Googelt man Ihren Namen, liest man bei Wikipedia, Sie seien ein österreichischer Künstler und Geistlicher. Wie passt das zusammen? Hermann Glettler: Angefangen hat meine Nähe zur Kunst mit einem sehr guten Kunsterzieher, der in mir mein kreatives Potenzial erweckt hat. Parallel zu meinem Theologiestudium habe ich sehr früh angefangen, selbst Kunst zu machen. Noch tiefer habe ich jedoch meine Berufung zum Priester in mir getragen. Was aber meiner Liebe zur Kunst und tiefen Freundschaften mit etlichen Künstlern nie im Weg gestanden ist.

Wie kann man sich die Kunst vorstellen, die Sie machen? Glettler: Ganz am Anfang habe ich hauptsächlich gemalt. Während meiner Studienzeit in Tübingen und München konnte ich als außerordentlicher Hörer die Klasse von Rudolf Schoofs an der Stuttgarter Kunstakademie besuchen. Mit ihm über Kunst zu diskutieren war ganz wunderbar. Er konnte Kriterien für das Erkennen von Qualität in der abstrakten Malerei benennen. Dass es bei Kunst nicht um persönlichen Geschmack, sondern um einen Ausdruck von Wirklichkeit geht, um eine Relevanz für das Leben.

Sie wurden aber auch schon bald galeristisch tätig. Glettler: Ja, gemeinsam mit einem Freund habe ich im Grazer Priesterseminar von 1987 bis 1990 eine kleine Galerie für zeitgenössische Kunst betrieben. Eröffnet haben wir mit Entwürfen zu den Sakralarbeiten von Josef Mikl, dann haben wir eine bis dahin noch nie ausgestellte Serie von Monotypien aus den 60er-Jahren von Max Weiler gezeigt. Aber auch als Kooperator habe ich versucht, Kunst zu vermitteln, habe Ausstellungen organisiert und war für die Diözese als Kunstgutachter tätig.

Warum ist für Sie Kunst so wichtig? Glettler: Kunst ist für mich von persönlichem Interesse und steht zugleich für eine Vielfalt von Interventionen im gesellschaftlichen Leben. Der erste Auftrag von Kunst ist die Unterbrechung, das Schaffen eines Freiraums vom permanenten Funktionieren-Müssen. Kunst ist hoffentlich unbequem genug, um den Finger auf Wunden zu legen, die nicht verdrängt werden dürfen. Kunst ist jedoch weder ein Moralinstitut noch eine Erziehungsanstalt. Und für die Kirche sollte die Kunst hoffentlich auch mehr sein als nur eine brauchbare Unterstützung für die Verbreitung der Glaubenslehre. Für mich ist Kunst auf jeden Fall ein Lebensmittel.

Sie haben in Ihrer Zeit als Pfarrer im Grazer Multi-Kulti-Viertel Gries sehr mutige Ausstellungen bzw. Installationen organisiert. Planen Sie Ähnliches auch in Tirol? Glettler: Eigentlich bin ich im Advent 1999 durch Thomas Stimm da regelrecht hineingestolpert. Er hat mich gebeten, seine großen Blumenskulpturen in der Kirche zeigen zu dürfen. Daraus hat sich dann mit „Andrä-Kunst“ über die Jahre ein Kulturprogramm ergeben. Die Kirche war selbstverständlich in erster Linie Gottesdienstraum, aber auch Umschlagplatz für Themen, die durch zeitgenössische Kunst angeregt wurden. Was ich hier in Tirol vorhabe, ist sicher nicht programmatisch in dem Sinn, dass ich unbedingt Kunst präsentieren will, aber wenn sich Freiräume auftun, ja. Wir haben zum Beispiel aktuell das Altarbild in der Lacknerkirche des neu gestalteten Bildungshauses St. Michael neu zu gestalten. Dafür wurden vier Tiroler Künstler und Künstlerinnen zu einem Wettbewerb eingeladen. Ich bin schon sehr gespannt, was da herauskommt.

Die Aktion „Kunstraum Kirche“ lädt seit Jahren einen Künstler während der Fastenzeit zu einer Intervention in Ihrer Bischofskirche, dem Innsbrucker Dom, ein. Wird das weitergehen? Glettler: Ganz bestimmt, da pfusch ich unserem neuen Generalvikar Florian Huber, der das seit Jahren mit dem Ehepaar Larcher mit so großem Engagement betreibt, nicht hinein. Zumal ich beim Start im Jahr 2001 ja mitbeteiligt war. Damals wurde eine Arbeit gezeigt, die bei uns in St. Andrä in Graz entwickelt worden ist. Eine 3D-Fotoprojektion von einem Totenschädel auf einer Riesenleinwand von Peter Manhal. Zur Präsentation hab ich im Innsbrucker Dom auch die Aschermittwochpredigt gehalten.

In früheren Zeiten war die Kirche neben dem Adel der wichtigste Auftraggeber für Künstler. Was ist passiert, dass das weitgehend verloren gegangen ist? Glettler: Ich glaube schon, dass es von Seiten der Künstler ein großes Interesse gäbe, sich mit spirituellen Inhalten auseinanderzusetzen. Selbst jene, die sich an der Kirche kritisch reiben, freuen sich meist über die Einladung, in einem sakralen Raum arbeiten zu dürfen. Und sie sind in ihrem Tun dann meist sehr sensibel und wertschätzend. Trotzdem ist es ein Faktum, dass es zwischen zeitgenössischer Kunst bzw. Kultur und Kirche einen breiten Graben gibt. Wobei die Berührungsängste auf beiden Seiten liegen. Aber das kann sich ja ändern.

Warum haben sich Kunst und Kirche seit dem 19. Jahrhundert immer mehr auseinanderentwickelt? Glettler: Der Mut und die Entschlossenheit, zur Gestaltung des Heiligen die besten Künstler zu beauftragen, sind leider geschwunden. Im 20. Jahrhundert hat es allerdings einige mutige Pioniere gegeben. Ich denke da an den französischen Dominikanerpater Marie-Alain Couturier, der Kirchenbauten von Le Corbusier bzw. sakrale Arbeiten u.a. von Fernand Léger, Henri Matisse und Georges Rouault ermöglicht hat. Und für Österreich war natürlich Otto Mauer sehr prägend. Basierend auf deren Pionierarbeit sind nach dem Konzil schon da und dort kleine Traditionen eines ernsthaften Dialogs erwachsen.

Ist einer der Gründe der kirchlichen Berührungsängste mit zeitgenössischer Kunst nicht auch die latente Furcht, die immer weniger und älter werdenden Kirchgänger auch noch zu verschrecken? Glettler: Da verhält es sich wie in der ganz normalen bürgerlichen Gesellschaft. Vorbehalte gegenüber der Moderne gibt es da wie dort. Aber wenn man diese Ängste überwindet und sich entschlossen einer Auseinandersetzung stellt, wächst im Umfeld das Interesse. Menschen fühlen sich mit ihren Fragen ernst genommen. Es ist eine Art Gastfreundschaft, zu der wir als Kirche verpflichtet sind.

Werden Sie diesen Weg forcieren? Glettler: Natürlich. Denn ich glaube, dass man nicht genug positive Aufregung erzeugen kann. Das Evangelium, das in der Kirche verkündet wird, ist selbst schon die größte Aufregung. Christlicher Glaube ist nichts Billiges. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man durch gute Kunst beschenkt wird. Voraussetzung ist, dass man sich berühren, trösten und in Frage stellen lässt.

Ein Thema wäre auch der moderne Kirchenbau. Glettler: Leider gibt es keinen Bedarf mehr für einen Kirchenbau. Heute geht es darum, die aus den 60er- und 70er-Jahren zu renovieren bzw. deren Einrichtung zu korrigieren. Im Lauf der Jahre ist meist sehr viel an Behübschung in diese sakralen Räume hineingetragen worden, das der Grundrichtung ihrer Architektur widerspricht.

Schön ist es natürlich auch, in alte Kirchen neue Kunst zu implantieren. Glettler: Da wäre in Tirol sicher noch einiges zu machen, obwohl es bereits gute neue Altarraumgestaltungen gibt. Unser Kunstbeauftragter Rudolf Silberberger hat da Wichtiges geleistet. Die Wertschätzung für Kunst wird durch Aufträge konkret.

Das ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Glettler: Schlechtes Zeug kostet auch Geld. Wenn man etwas wirklich will, finden sich auch Geldgeber. Es ist eher das Problem, etwas zuzulassen, das im Moment die ästhetischen Grenzen des eigenen Geschmacks übersteigt. Deshalb ist der Rat der Experten so wichtig. Über Kunst kann man nicht abstimmen.

Wird man von Ihren eigenen Arbeiten einmal etwas sehen? Glettler: Diesbezüglich halte ich mich bewusst zurück. Ich bin zuerst Bischof und in zweiter Linie vielleicht auch ein Vermittler zwischen Kunst und Kirche. Für mich ist es wichtig, dass unsere Kirchen noch bewusster zum Austragungsort für die wesentlichen Fragen unserer Zeit werden, für alles, was den Menschen von heute betrifft, seine Sehnsuchtspotenziale und auch seine Ab gründe. Mit zeitgenössischer Kunst ist da viel zu machen.

Das Interview führte Edith Schlocker