Von Edith Schlocker

Innsbruck – Wie in jedem schönen Gotteshaus gehört auch im Innsbrucker Dom die Anwesenheit von schauenden und knipsenden – selten auch betenden – Touristen zum Alltag. Jene drei, die seit gestern Tag und Nacht im prachtvollen barocken Kirchenraum stehen, sind allerdings irritierend anders. Und nicht nur deshalb, weil sie nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Aluminium gegossen sind.

Der Innsbrucker Maler und Bildhauer Georg Loewit hat die etwas mehr als lebensgroßen Figuren erfunden. Zwar nicht speziell für den Dom, als aber vom Arbeitskreis „Kunstraum Kirche“ die Anfrage kam, ob er sich vorstellen könne, heuer die seit vielen Jahren obligate Kunstinstallation in Innsbrucks Bischofskirche zu gestalten, schlug er vor, hier drei seiner „Protagonisten“ ganz gezielt zu positionieren.

Zwei der Figuren sind weiblich, eine ist ein Mann, gekleidet sind sie in Anorak, Jeans und Wollmütze bzw. sommerlich luftig. Offensichtlich ganz normale Menschen, von hinten jedenfalls. Denn nähert man sich ihnen, vermutet man schon, dass die hyperrealistisch daherkommende Anmutung massive Brüche erleben wird. Dass diese derart radikal ausfallen, ist aber dann doch einigermaßen überraschend. Ist die Vorderansicht der Skulpturen doch komplett plan, gerade so, als wären sie mit einem sehr scharfen Fallbeil horizontal geteilt worden. Die Persönlichkeiten der zwei Frauen bzw. des Mannes, die man unwillkürlich angesichts ihrer Rückenansichten visioniert, werden auf diese Weise zur diffus flächigen Silhouette, fast zu so etwas wie einer Landschaft. Was Vorne und Hinten verbindet, mutiert dagegen zur abstrakten Skulptur, verdichtet zu vielfältig lesbaren Assoziationsräumen.

Es ist bereits das 18. Mal, dass Domprobst Florian Huber jährlich einen anderen Künstler zu einer Intervention während der Fastenzeit einlädt. Die mehr Fragen stellen als Anworten geben soll. Heuer die, wohin wir gehen, wen wir anschauen, mit wem wir in Kontakt treten. Fragen, die in Zeiten wie unseren relevanter sind denn je.

Loewits „Protagonisten“ kann man nicht ins Gesicht schauen, ein Von-Angesicht-zu-Angesicht funktioniert hier ganz bewusst nicht. Stattdessen kommt die Dimension des Spirituellen ins Spiel. Die drei Alufiguren werden zu Stellvertretern für dich und mich, versunken in den Hochaltar, in das Bild des gefolterten Jesus am linken Seitenaltar oder die Plakette, die an den von den Nationalsozialisten ermordeten katholischen Priester Carl Lampert erinnert. Und umstanden von den unzähligen zwei- und dreidimensionalen Heiligen, die gemalt oder auf Sockeln stehend im Kirchenraum zu finden sind. Angetan mit Gewändern, die aus völlig anderen Zeiten stammen, ganz anders als die, die die drei Loewit’schen „Protagonisten“ tragen. Und im Gegensatz zu diesen praktisch alle keine Rückseiten haben.

Die Basis von Loewits in Aluminium gegossenen „Protagonisten“ sind Fotos von Rückenansichten von Touristen, die der Künstler auf Reisen, in diesem Fall in Wien und in Pitigliano, geschossen hat. In einer ersten Stufe der Abstraktion malend auf Leinwände übertragen, bevor Loewit 40 bis 70 Zentimeter hohe Modelle seiner Alu-„Protagonisten“ in Holz schnitzt.