Innsbruck — Sabine Folie ist viel unterwegs. Die 55-jährige Südtirolerin plant gerade nicht nur eine Valie-Export-Ausstellung auf Schloss Ambras, die am 22. März eröffnet wird, sondern ist seit Dezember 2017 auch Leiterin des Valie-Export-Centers in Linz. Außerdem bringt sie im Dezember eine große Ernst-Caramelle-Ausstellung ins mumok nach Wien. Dort arbeitete sie schon als leitende Kuratorin der Kunsthalle Wien, bevor sie zur Generali Foundation wechselte. Was sie auf allen Stationen begleitet, ist die inhaltliche Beschäftigung mit starken weiblichen Künstlerpersönlichkeiten. Positionen, die nach wie vor aktuell sind, erklärt Folie im TT-Gespräch.

Wann begann für Sie die Auseinandersetzung mit Künstlerinnen?

Sabine Folie: Bereits bald nach meinem Studium, nachdem ich beim Aufbau des jüdischen Museums in Hohenems mitgearbeitet habe, leitete ich das Femail, ein Frauenzentrum, das einen Aspekt der Beratung innehatte, zudem aber Ausstellungen realisierte. Meine erste Schau mit Valie Export war dann bereits 1994.

Und viele feministische Positionen folgten.

Folie: Genau. Arbeiten von Eva Hesse oder der Amerikanerin Ree Morton konnte ich schon sehr früh hier in Österreich ausstellen. Ebenso Dorothy Iannone, die ich 2006 in der Kunsthalle Wien gezeigt habe. Alle diese Künstlerinnen haben neben anderen Themen die Situierung der Frau in der Gesellschaft aufgegriffen. Mir ist es wichtig, dass man nicht nur sieht, dass es Frauen waren, sondern dass sie sich eben spezifisch mit diesem Thema auseinandersetzen.

Was hat sich seit der Generation Valie Export verändert?

Folie: In erster Linie liegen immerhin fünfzig Jahre dazwischen. Bei Valie Export sind wir schließlich in der Nachkriegsgeneration, wo es darum ging, aus einem alten Frauenbild auszubrechen, aber auch eine patriarchale Ordnung zu zerbrechen, die sich im Krieg und im Nationalsozialismus entwickelt hat. Es ging darum, auszubrechen, aus der Unterdrückung der Frau, aber auch aus der Gängelung des Menschen generell. Eine doppelte Aufarbeitung der Geschichte sozusagen. Valie Export hat dieses alte Frauenbild konterkariert, wollte ausbrechen aus diesem Korsett.

Um ein Ausbrechen geht es ja aktuell auch bei #MeToo.

Folie: Und ich hoffe, dass es etwas verändert. Unterdrückung und Missbrauch ist nicht mehr schick und nicht mehr lustig. Und wird nicht mehr toleriert. Ich plädiere auch dafür, sich nicht nur auf Gesetze zu versteifen, sondern immer menschlich darüber nachzudenken und abzuwägen.

Wie sehen Sie den heutigen Aktionismus von Femen oder Pussy Riot?

Folie: Ich glaube, dass es hier nicht nur um die Emanzipation des weiblichen Individuums, sondern des menschlichen Subjekts generell geht. Emanzipation, die mit bestimmten — natürlich überzeichneten — Waffen geführt wird. Ein großes Thema ist der Schock, der zum Anlass genommen wird, aufzurütteln. Die Frage lautet in der Gegenwart zunehmend, wie provoziert man heute etwas, das die Menschen auch noch berührt? Dieser Frage nach der ethischen Grenze in der Kunst gehen etwa auch die starken Aktionen von Santiago Sierra oder Teresa Margolles nach. Ich glaube, wenn diese Affizierung nicht stattfindet, dann gibt es überhaupt keinen Beginn einer Reflexion.

Trotzdem kann man den Aktionen Eventcharakter unterstellen. Der von der eigentlichen Intention vielleicht ablenkt.

Folie: Man hat schon den Eindruck, das heute alles einer Spektakelkultur, wie es Guy Debord nennt, unterworfen ist. Aber schon Valie Exports Aktionen suchten den Kontakt mit den Menschen und auch die Provokation. Denken wir an das „Tapp- und Tastkino", das war aber nur nach außen hin Spektakel. Ihre Stärke war aber immer schon Zurückhaltung. Etwa auch bei der Videoarbeit „Remote, remote" von 1973, die auch in Ambras zu sehen sein wird: Export sitzt vor einem alten Bild mit zwei Kindern und schlitzt sich mit einem Stanley-Messer die Nagelhaut auf. Und ist dabei total in sich ruhend. Sie und viele Künstlerinnen ihrer Generation haben sich mit ihrer Kunst als eine Art Gefäß zur Verfügung gestellt. Es ging nicht um den Körper selbst, sondern um den Körper als Medium, der dann zugunsten des Dargestellten verschwindet. Dieser Aspekt hat sich vielleicht im Laufe der Jahre verändert.

Was erwartet die Besucher in der Ambras-Ausstellung?

Folie: Es geht ja um eine Auseinandersetzung mit der Ambraser Sammlung, also ein Aufeinanderprallen von scheinbar Gegensätzlichem. Auf einer Bühne werden Valie Exports Arbeiten auf historische Artefakte treffen. Plakative, männliche Waffen werden weiblichen gegenübergestellt. Diese sind weniger direkt und stehen eher als Allegorien für Schmerz und Verarbeitung. Sind deshalb aber nicht weniger wirkungsvoll.

Das Gespräch führte Barbara Unterthurner