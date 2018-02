Kramsach – Interessante, hochwertige zeitgenössische Kunst in eine ländliche Gemeinde bringen – das war den „Freunden zeitgenössischer Kunst“ in Kramsach schon bei der Vereinsgründung vor 26 Jahren ein Herzensanliegen. Heuer feiert der rührige Verein, der mittlerweile 140 Mitglieder weit über die Gemeindegrenzen hinaus zählt, das 25-jährige Bestehen des Skulpturenparks in Kramsach/Mariathal.

„Offen für Neues sein, Kunst niederschwellig vermitteln und den Lebensraum mitgestalten – darin waren und sind wir uns alle einig“, bringt der künstlerische Leiter und Kramsacher Bildhauer Alois Schild die Vereinsphilosophie auf den Punkt. Im vergangenen Vierteljahrhundert beschäftigte sich der Kunstverein auch mit der Aufarbeitung der NS-Zeit und mit aktuellen gesellschaftlichen Themen wie Flucht und Asyl.

Die Präsentation internationaler Künstler – viele davon mit Alois Schild aufgrund seiner Teilnahme an internationalen Kunstaktionen und Ausstellungen bekannt – war ebenso wichtig, wie das Potenzial heimischer Kunstschaffender zu zeigen.

Kunstpräsenz und gesellschaftspolitisches Engagement blieben in der Gemeinde Kramsach nicht unbemerkt – das bestätigte bei der Jahreshauptversammlung auch Kramsachs Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Karin Friedrich und dankte für die Kulturarbeit, die der Verein mit sensationell niedrigem Budget (2017 nicht einmal 20.000 Euro) und dafür umso größerem Einsatz seiner Mitglieder leistet.

Bei der Neuwahl des Vereinsvorstandes wurde der bisherige bestätigt: Obmann Martin Seiwald, stellvertretend Karin Friedrich, Kassier Brigitte Schild, stellvertretend Anton Schild, Schriftführer Ilse Geiger, stellvertretend Herbert Luger. Die Jahreshauptversammlung bildete auch den Rahmen für Ehrungen: Herbert Luger und Kari­n Friedrich wurde gedankt, ebenso Alois Schild „für 25 Jahre Herzblut beim Einsatz für den Verein und die Gemeinde“, wie Obmann Marti­n Seiwald meinte. (vsg)